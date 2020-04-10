Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Giresun'un Görele ve Doğankent ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yılı kutlandı.

Doğankent'te düzenlenen törende Kaymakamlık binası bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Burada İlçe Emniyet Amiri Kenan Altun bir konuşma yaptı.

Törene İlçe Kaymakamı Tuncay Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuzhan Özturan ve daire amirleri katıldı.

Görele ilçesinde ise Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş ve Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ile Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. Yılı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü, Görele Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ile kontrol noktalarında görev yapan polisleri ziyaret etti.

Kaymakam Ermiş ve Başkan Erener polislere çiçek hediye etti.