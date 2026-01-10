Türk Satrancı Dünya Sahnesinde - Son Dakika
Türk Satrancı Dünya Sahnesinde

Türk Satrancı Dünya Sahnesinde
10.01.2026 11:20
Altyapı yatırımları sayesinde Türk satrancı uluslararası başarılar elde ediyor, Mersin öne çıkıyor.

Son yıllarda altyapı çalışmalarına verilen önem sayesinde faaliyetleri ülke geneline yayılan Türk satrancı, dünyada tanınır hale geldi.

Federasyonun 2024'teki 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlık görevini Fethi Apaydın'a devrederek onursal başkanlığa getirilen Gülkız Tulay, AA muhabirine, satrancın spor branşı olarak kabul görmesinin ardından daha popüler hale geldiğini anlattı.

Satrançta başarıların artarak devam ettiğini belirten Tulay, "Başarılar sadece ulusal bazda değil, Avrupa ve dünya sahnesinde de kendini hissettiriyor. Son 10 yıldır müthiş bir ivme var. Bu durum, lisanslı sporcu sayısının artmasından başlayarak Avrupa'daki, dünyadaki çeşitli organizasyonlara katılan sporcularımızın derece almaları, şampiyonluk kürsüsüne çıkmasına kadar devam ediyor." diye konuştu.

Tulay, satrançta şu anda 1 milyon 800 bini aşkın lisanslı sporcunun bulunduğunu söyledi. Satrançta hedeflerine ulaştıklarının altını çizen Tulay, şöyle devam etti:

"Hedeflerimiz arasında önce satrancı yatay anlamda ülkenin her tarafına yaymak, daha sonra da dikey anlamda bu gelişimi sağlamak vardı. Bu hedeflere ulaşmış bir dönem yaşadım. Bunun için çok mutluyum. Bugün dünya sahnesinde yer alan sporcularımızın hemen hemen hepsi altyapıdan yetişen sporcularımız. Bunun en önemli kriterlerinden birisi yatay gelişimi sağlamaktı. Bugün Türk satrancını dünyada tanınır hale getirmek bu politikanın bir sonucu."

"Ediz ve Yiğit Kaan, bizleri gururlandıran sporcularımız"

Büyükustalar (GM) Ediz Gürel ve Yağız Kaan Erdoğmuş'un satrançta son yılların en popüler isimleri haline geldiğini belirten Tulay, "Ediz ve Yiğit Kaan, katıldıkları her turnuvada bizleri gururlandıran sporcularımız. Artık dünyada 'Türk satrancı' denildiğinde hemen Yağız'ın ve Ediz'in ismi anılıyor. Bunlar da müthiş bir ivme kazandılar. Başarı grafiğini her geçen gün yükseltiyorlar. Bu durum, Türkiye'nin ve federasyonun tanıtımına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Tulay, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere veliler, yerel yönetimler ve sponsorların satranca olan desteğinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

" Mersin, Türk satrancının lokomotif illerinden birisi"

Türkiye'de çocukların ve gençlerin satranca ilgi gösterdiğini ifade eden Tulay, şunları kaydetti:

"81 ilde ve 500'ü aşkın ilçede örgütlü bir federasyonuz, bununla hep gurur duyduk. İşte bunun sonucu olarak da bazı iller ister istemez ön plana çıkıyor. Bu illerin başında da Mersin geliyor. Mersin, Türk satrancının lokomotif illerinden birisi. 'Satrancın başkenti' diyebileceğimiz illerimizden birisi. Mersin'de ve ilçelerinde satrançla ilgili öylesine güzel bir kültür oluştu ki her turnuvaya müthiş bir gönüllük ruhuyla çocuklarını getiren velilerimiz var. Bugün özellikle Mersin'de satrancın bu kadar güzel gelişiminden bahsediyorsak yapılan projelerin çok önemi var. Bakanlıklarımız, belediyelerimizde çok değişik projeler yaptık. Bugün zaten burada olmamız, yaptığımız projelerin, bir işbirliğinin neticesi."

Kaynak: AA

