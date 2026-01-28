Türk Satrancı'nda Hedef Yüksek - Son Dakika
Spor

Türk Satrancı'nda Hedef Yüksek

28.01.2026 11:26
TSF Başkanı Apaydın, milli formanın önemine vurgu yaparak, hedeflerin daima yüksek tutulması gerektiğini belirtti.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Fethi Apaydın, "Gerçekçi hedef koymak önemlidir fakat bizim milli formamız söz konusu olduğunda hedeflerimizi düşük tutmamız mümkün değil." dedi.

TSF Başkanı Fethi Apaydın, Antalya'da rekor katılımla gerçekleştirilen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Türk satrancının vizyonunu AA muhabirine değerlendirdi.

Yaklaşık 3 bin sporcunun hamle yaptığı organizasyonun milli takımın temelini oluşturduğunu vurgulayan Apaydın, milli formanın temsil ettiği değerlere dikkati çekerek, "Bizim hedefimiz hiçbir zaman düşük olamaz. Ülkemizin tarih boyunca hedefleri her zaman yüksek olmuştur. Evet, gerçekçi hedef koymak önemlidir fakat bizim milli formamız söz konusu olduğunda hedeflerimizi düşük tutmamız mümkün değil." dedi.

Gelecek yıl düzenlenecek uluslararası turnuvalar için başarı çıtasını en üst seviyeye taşıdıklarını ifade eden Apaydın, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl önemli turnuvalar bizi bekliyor. Bu organizasyonlarda artık doğrudan A Milli Takım seviyesinde başarılar hedefliyoruz. Bizi gururlandıran gençlerimiz zaten bu potansiyeli sergilemeye başladı. 7 yaşındaki sporcumuzdan A Milli Takım düzeyine kadar ay-yıldızlı formayı terleten her bir ferdimiz bizim için büyük gurur kaynağıdır. Federasyon olarak her zaman sporcularımızın destekçisiyiz."

"Genç yetenekler A Milli Takım seviyesinde"

Satrançtaki altyapı sisteminde köklü bir değişim yaşandığını belirten Apaydın, geçmişe oranla milli takıma yükselme sürecinin ciddi şekilde kısaldığına dikkati çekti.

Genç yeteneklerin performansına değinen Apaydın, şöyle konuştu:

"Örneğin Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ediz Gürel gibi isimler, normalde bu yaş gruplarında oynamaları gerekirken şu an A Milli Takım'da ülkemizi temsil ediyor. Bu durum, üzerinde durulması gereken bir başarı hikayesidir. Artık bu şampiyonalar, doğrudan milli takıma evrilen bir süreç haline geldi. Eskiden bu geçişler çok daha uzun sürerdi."

Kendisinin de 2018 Türkiye Kupası şampiyonu bir FIDE Ustası olduğunu hatırlatan Apaydın, gençlerin gelişim hızına göre hareket planlarını güncellediklerini belirtti.

Kısa, orta ve uzun vadeli planlarla Türk satrancını ileriye taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Apaydın, "Gençlerimiz kendilerini o kadar geliştirdi ki bir iki yıl içerisinde A Milli Takım seviyesine gelebiliyorlar. Yakın zamanda kadın ve erkek milli takımlarımızla strateji toplantıları gerçekleştireceğiz. Altyapı ve genç milli takımlarımızın A Milli Takım'ı sürekli beslediği, turnuvalarla entegre işleyen güçlü bir sistem inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Spor

