Türk Silahlı Kuvvetleri Kamikaze İHA'larla donatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Silahlı Kuvvetleri Kamikaze İHA'larla donatılacak - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri Kamikaze İHA'larla donatılacak

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, STM ile sözleşme imzalandığını, belirlenen yerlere 356 adet Kamikaze İHA'ların teslim edileceğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kamikaze İHA'larla donatılacak, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, STM ile sözleşme imzalandığını, belirlenen yerlere 356 adet Kamikaze İHA'ların teslim edileceğini duyurdu.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, STM Defence ile imzalanan sözleşme ile Kamikaze İHA'ların görev sürelerinin, irtifa ve otonomi, ses seviyesi ve tespit algoritması yönünden geliştirildiğini ve 356 tane Kargu - 2 Kamikaze İHA'nın belirlenen kurumlara teslim edileceğini bildirdi.


Konuya ilişkin açıklamasında Demir, "Terörle mücadelenin önemli unsurlarından Kamikaze Mini İHA'larımızı geliştiriyoruz. STM Defence ile imzaladığımız sözleşmeyle, artırılmış görev süresi, irtifası ve otonomisi, düşük ses seviyesi, geliştirilmiş hedef tespit algoritmasıyla 356 tane Kargu-2 teslim edilecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İsmail Demir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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