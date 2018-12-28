Son Dakika Haberleri: Türk Silahlı Kuvvetleri Şehitleri Yad Etti

Türk Silahlı Kuvvetleri Şehitleri Yad Etti

1 saat önce

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Balkan Savaşı şehitlerinden; Er İsmail'in aziz ruhu için tören düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Şehitleri Yad Etti, System.String[]
Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Balkan Savaşı şehitlerinden; Er İsmail'in aziz ruhu için tören düzenledi.

Aziz şehitleri yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, 26 Aralık 2018 tarihinde Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Balkan Savaşı şehitlerinden; Er İsmail'in aziz ruhu için tören düzenlendi. Genelkurmay Başkanlığı, düzenlenen etkinliğin video sunu sosyal paylaşım sitesi YouTube'de paylaştı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:53 Kaynak: İHA

Türkiye, Genelkurmay Başkanlığı, Güncel
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