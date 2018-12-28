Türk Silahlı Kuvvetleri Şehitleri Yad Etti
1 saat önce
Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Balkan Savaşı şehitlerinden; Er İsmail'in aziz ruhu için tören düzenledi.
Genelkurmay Başkanlığı
tarafından başlatılan "Türkiye
Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Balkan Savaşı şehitlerinden; Er İsmail'in aziz ruhu için tören düzenledi.
Aziz şehitleri yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, 26 Aralık
2018 tarihinde Harbiye
Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Balkan Savaşı şehitlerinden; Er İsmail'in aziz ruhu için tören düzenlendi. Genelkurmay Başkanlığı, düzenlenen etkinliğin video sunu sosyal paylaşım sitesi YouTube'de paylaştı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:53 Kaynak: İHA
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