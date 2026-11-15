Türk sinemasının efsanesi Susuz Yaz dizi oluyor: Başrolde Mert Ramazan Demir var - Son Dakika
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Türk sinemasının efsanesi Susuz Yaz dizi oluyor: Başrolde Mert Ramazan Demir var

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Türk sinemasının efsanesi Susuz Yaz dizi oluyor: Başrolde Mert Ramazan Demir var
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Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan ve Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan "Susuz Yaz", dizi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin başrolünü ise Mert Ramazan Demir üstlenecek. Osman karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncu, yeni projesiyle ilgili ilk açıklamasını da yaptı.

Yalı Çapkını dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Mert Ramazan Demir'in yeni projesi belli oldu.

Necati Cumalı'nın eserinden uyarlanan ve 1963 yılında Metin Erksan'ın yönetmenliğinde beyazperdeye taşınan "Susuz Yaz", bu kez dizi oluyor. Demir, yapımda Osman karakterine hayat verecek.

"BU EKİBİN BİR PARÇASI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Yeni rolü hakkında konuşan Mert Ramazan Demir, "Susuz Yaz"ın Türk sinemasındaki önemine değinerek projede yer almaktan duyduğu heyecanı paylaştı.

Demir, "Metin Erksan imzalı 'Susuz Yaz', Türk sinema tarihinde çok güzel yer etmiş bir film. Necati Cumalı'nın 'Susuz Yaz' kitabındaki bir öyküsünden, 70 sayfalık bir alıntı. Çok güzel bir ekiple çalışıyoruz, bu ekibin bir parçası olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Türk sinemasının efsanesi Susuz Yaz dizi oluyor: Başrolde Mert Ramazan Demir var

İKİ KARDEŞİN HİKAYESİ ANLATILACAK

1970'li yılların Adana'sında geçecek dizide, Çarlak köyünde yaşayan iki kardeşin hayatını değiştiren gelişmeler konu alınacak. Senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı dizinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal üstleniyor.

OYUNCU KADROSU DA BELLİ OLDU

Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı dizide Lizge Cömert, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Şebnem Bozoklu, İrem Sak, Serpil Gül, Deniz Celiloğlu ve Umut Kurt rol alacak.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Şirin Sultan Saldamlı, Güneş Sayın, Begüm Akkaya, Ilgım İpekçi, Meriç Rakalar, Özgür Daniel Foster, Kayra Zabcı, Esra Ünnü ve Kemal Burak Alper de bulunuyor.

Ay Yapım tarafından hazırlanan "Susuz Yaz"ın yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Türk sinemasının efsanesi Susuz Yaz dizi oluyor: Başrolde Mert Ramazan Demir var
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