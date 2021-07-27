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Türk şirketi sürdürülebilirlikte dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi - Son Dakika

Türk şirketi sürdürülebilirlikte dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi

27.07.2021 11:36
Türk şirketi sürdürülebilirlikte dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi, System.String[]

Akfen Yenilenebilir Enerji, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in bir şirketi olarak varlık yöneticilerini ve yatırımcıları bilgilendirmek üzere kurulan Vigeo Eiris'in hazırladığı sürdürülebilirlik raporunda 67 skor üzerinden A1 notu alarak dünyadaki 4 bin 914 şirket arasından...

Akfen Yenilenebilir Enerji, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in bir şirketi olarak varlık yöneticilerini ve yatırımcıları bilgilendirmek üzere kurulan Vigeo Eiris'in hazırladığı sürdürülebilirlik raporunda 67 skor üzerinden A1 notu alarak dünyadaki 4 bin 914 şirket arasından 46'ncı sırada yer aldı.

Vigeo Eiris raporunda, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Birleşmiş Milletler'in uygun ve temiz enerji, sürdürülebilir tüketim ve üretim ile iklim eylemi konusundaki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağladığına dikkat çekildi.

4 BİN 914 ŞİRKET ARASINDA 46'INCI SIRADA YER ALDI

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's çatısı altında varlık yöneticilerini ve yatırımcıları bilgilendirmek üzere kurulan Vigeo Eiris'in hazırladığı sürdürülebilirlik raporunda 67 genel skor ile en üst not olan A1 derecesini elde eden Akfen Yenilenebilir Enerji, çevresel, sosyal ve yönetim performansı kapsamında elektrik ve doğalgaz hizmetleri sektöründe Türkiye'deki şirketler arasında da birinci olduğunu duyurdu. Uluslararası Gelişen Pazarlar segmentinde 54 şirket arasından birinci olan Akfen Yenilenebilir Enerji, tüm sektörler bazında dünya şirketleri arasında yapılan sıralamada ise 4 bin 914 şirket arasında 46'ncı sırada yer aldı.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HEDEFLERİNE KATKI SAĞLIYOR"

Vigeo Eiris tarafından hazırlanan sürdürülebilirlik raporu her yıl farklı sektörlerdeki şirketlerin çevre, insan kaynakları, insan hakları, toplum katılımı, iş davranışı, kurumsal yönetim gibi kriterlerini masaya yatırıyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji ise Vigeo Eiris'in değerlendirmesi kapsamında çevresel faktörlerde 89, sosyal faktörlerde 69, yönetişim faktörlerinde 52, operasyonel verimlilikte 77, hukuki güvenlikte 60, beşeri sermayede 64 ve itibarda ise 61 puan aldı.

Vigeo Eiris raporunda Akfen Yenilenebilir Enerji hakkında, "Şirketin tamamı yenilenebilir enerji alanındaki kaynaklardan oluşan üretim karışımı ve bu alandaki üretici olmaya devam etme taahhüdü puanını artırırken, Birleşmiş Milletler'in uygun ve temiz enerji, sürdürülebilir tüketim ve üretim ile iklim eylemi konusundaki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağladığına" yorumlarına yer verildi.


Türk şirketi sürdürülebilirlikte dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi
Türk şirketi sürdürülebilirlikte dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi

Yenilenebilir Enerji, Birleşmiş Milletler, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türk şirketi sürdürülebilirlikte dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi - Son Dakika Ekonomi


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