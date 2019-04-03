Son Dakika Haberleri: Türk Şirketlerinden Özbekistan Gıda Fuarına Yoğun İlgi

Türk Şirketlerinden Özbekistan Gıda Fuarına Yoğun İlgi

49 dakika önce

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan "UzFood-2019" 19. Uluslararası Gıda Fuarı başladı.

Türk Şirketlerinden Özbekistan Gıda Fuarına Yoğun İlgi, System.String[]
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan "UzFood-2019" 19. Uluslararası Gıda Fuarı başladı.

Taşkent'teki "Uzexpocenter" Fuarcılık Merkezi'nde İteca Fuarcılık tarafından düzenlenen "UzFood-2019" 19. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Sanayi Fuarına Türk şirketleri büyük ilgi gösterdi.

Dünyanın 25 ülkesinden 200'den fazla şirketin katıldığı fuara 45 Türk şirketi milli katılım organizasyonu gerçekleştirerek büyük bir katılım sağladı. Fuarın açılışına katılan Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, fuardaki Türk stantlarını gezerek Türk iş adamlarıyla sohbet etti.

Gıda ürünleri, ekmek ve fırıncılık, gıda maddeleri, katkı malzemeleri ve baharat, gıda endüstrisi için ekipmanlar ve paketleme bölümlerinden oluşan fuarda et, süt ve balık ürünleri, yağ, bakkalcılık, pasta ve fırın, baharat, sebze ve meyveler, içecekler, helal ürünler, tatlandırı ve gıda boyaları, şekerleme ve dondurma, paketleme ve ambalaj ürünleri ve ekipmanları sergilendi.

Fuara katılan Türk şirketlerine Özbekistan'da faaliyet gösteren gıda sektörü mensupları ve davetliler büyük bir ilgi gösterdi.

Fuar, 5 Nisan'da sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:37 Kaynak: AA

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