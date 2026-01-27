Türk Telekom'dan Kritik Uyarı

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. hafta maçında Lietkabelis'i 85-75 mağlup eden Türk Telekom'da başantrenör Erdem Can, kazanmalarına rağmen performanslarının üst seviye maçlar için yeterli olmadığını söyledi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdem Can, şunları kaydetti:

"Önemli bir maç kazandık ama sergilediğimiz performans daha üst seviye maçlar için yeterli değil. Çok daha konsantre olmamız lazım. 17 top kaybı kabul edilebilir değil. Özellikle de basit top kayıpları yapıp rakibimizin kolay sayı bulmasına neden olduk. 75 sayı yememiz bu top kayıplarının yarattığı bir durum aslında, daha az sayı yiyebilirdik. Sonuçta bir maç kazandık ama bundan sonraki daha zor maçlar için çok daha konsantre olup daha çok çalışmalıyız."