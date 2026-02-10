Türk Telekom NINERS Chemnitz'le Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türk Telekom NINERS Chemnitz'le Karşılaşıyor

10.02.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'ndaki son maçında NINERS Chemnitz'i konuk ediyor.

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son hafta maçında yarın Ankara'da Almanya'nın NINERS Chemnitz takımını konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Grupta ilk 6 sırayı garantileyen ve 8'li final hakkı elde eden Türk Telekom, 17 maçta 11 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Grupta 4. sırada yer alan ve bu pozisyonunu garantileyen başkent ekibi, Alman rakibini yener, Buducnost ise son maçını kaybederse, B Grubu'nu 3. sırada tamamlayacak.

Grupta 6. sırada yer alan ve 8'li finali garantileyen NINERS Chemnitz ise 17 maçta 9 galibiyet, 8 yenilgi aldı.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan maçı Türk Telekom, deplasmanda 87-63 kazanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türk Telekom, Chemnitz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Telekom NINERS Chemnitz'le Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alexandro Bernabei’nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu Alexandro Bernabei'nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat 10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat
Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman’a uçmak Londra’ya uçmaktan daha pahalı Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'a uçmak Londra'ya uçmaktan daha pahalı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Yağmur çamur dinlemiyorlar 14 Şubat’taki heyacan için sırada bekliyorlar Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyorlar

11:38
İrfan Can Kahveci’ye büyük şok Fener’den gittiğinden beri yüzü gülmedi
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:33
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 11:54:10. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Telekom NINERS Chemnitz'le Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.