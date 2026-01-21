Türk Telekom, Panionios'u Farklı Geçti

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 15. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panionios'u 106-61 yendi.
Glyfada Makis Liougas Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı rahat kazanan Türk Telekom, 17-12 geride olduğu ilk periyodu yakaladığı 8-0'lık seriyle 20-17 önde tamamladı.
İkinci periyotta farkı 20 sayının üstüne çıkaran Türk Telekom, soyunma odasına 54-33 önde gitti.
Farkın açılmasıyla oyundan kopan rakibi karşısında son çeyreğe 77-48 üstün giren Türk temsilcisi, parkeden 106-61 galip ayrıldı.
Türk Telekom'un ABD'li basketbolcusu Kyle Allman, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Grupta 10. galibiyetini alan Türk Telekom, 3. sıraya yükseldi. Son sıradaki Panionios, 13. mağlubiyetini yaşadı.
