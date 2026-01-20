Türk Telekom Yunanistan'a Çıkıyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 15. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panionios ile karşılaşacak.
Glyfada Makis Liougas Spor Salonu'nundaki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
Türk Telekom, 9 galibiyet 5 mağlubiyetle 4'üncü, Panionios ise 2 galibiyet 12 mağlubiyetle puan tablosunun son basamağında bulunuyor.
Organizasyonun ilk yarısındaki maçta Türk Telekom, rakibini evinde 95-67 mağlup etti.
