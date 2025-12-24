Türk Ticaret Bankası Antalya Şubesini Açtı - Son Dakika
Türk Ticaret Bankası Antalya Şubesini Açtı

24.12.2025 16:16
Türk Ticaret Bankası, Antalya'da yeni şube açarak ihracatçılara finansman desteği sunacak.

Türk Ticaret Bankası'nın Antalya şubesi, törenle hizmete açıldı.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli üretim ve ihracat üslerinden biri olan Antalya'da şube açan Türk Ticaret Bankası, 2026'nın ilk çeyreğinde şube sayısını 15'e çıkaracak.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, şubenin açılışında, Antalya'nın, ülkenin dış ticaretinde önemli şehirlerden biri olduğunu belirterek, Türk Ticaret Bankası'nın, ihracatçıların dünya pazarlarına daha güvenle açılmalarını sağlayacak güçlü finansman altyapısı oluşturmak amacıyla yürüttükleri çalışmaların önemli somut çıktısı olduğunu bildirdi.

Bankanın, Antalya'da ve bölgede ihracat potansiyelinin kalıcı olmasına katkı sağlayacağına inandığını aktaran Ağar, "Türk Ticaret Bankası, ihracatın sürdürülebilir kazanımlar elde etmesine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

"Türk Ticaret Bankası ihracatçımızın çözüm ortağı gibi çalışıyor"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Gültepe ise Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir büyüme için üretim ve ihracatın kritik önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle çalıştıklarını belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Hedefe ulaşabilmemiz için yüksek teknolojiye, AR-GE'ye ve inovasyona daha çok yatırım yapmak, dijital ve yeşil dönüşümü ülkemiz için fırsata çevirmek durumundayız. Bütün bu çalışmalar için ihracatçılarımızın uygun maliyetle ve uzun vadeli finansmana erişimi her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Bu ihtiyaçtan hareketle İGE AŞ aracılığıyla ihracat ailemize kazandırdığımız Türk Ticaret Bankası firmalarımıza, doğrudan, hızlı ve uygun koşullarda finansman desteği sunarken üretim gücümüze ve ihracat odaklı kalkınma vizyonumuza hizmet ediyor. Bankamız ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırırken, teminat sorunlarına alternatif çözümler sunan bir çözüm ortağı gibi çalışıyor."

Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İlker Yeşil de uygun koşullarda finansmana erişimin ihracatçılar için her dönem öncelikli konulardan biri olduğunu ifade ederek, 112 yıllık köklü bir geçmişe sahip Türk Ticaret Bankası'nı ihracatçının ana bankası olma hedefiyle yeniden yapılandırdıklarını belirtti.

Türk Ticaret Bankası'nın ihracatçının ana bankası olma vizyonuyla faaliyete geçmesinin ülkenin ihracat odaklı kalkınma yolculuğunda stratejik bir gelişme olduğuna dikkati çeken Yeşil, "Bu perspektifle şubelerimizi, ihracatın en yoğun olduğu merkezlerde konumlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşil, bu yıl ihracatçılara 75 milyar liralık finansman desteği sağladıklarını, 2026'da bu desteğin artarak devam edeceğini bildirdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da ihracatın gelişmesinde kaliteli ürün ve rekabet edebilir fiyatların yanı sıra finansmana erişimin de büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA

