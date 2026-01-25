Türk Tiyatrosu Ustası Haldun Dormen Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Türk Tiyatrosu Ustası Haldun Dormen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk Tiyatrosu Ustası Haldun Dormen Son Yolculuğuna Uğurlandı
25.01.2026 15:12
97 yaşında hayatını kaybeden Haldun Dormen için Harbiye'de veda töreni düzenlendi.

Hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, 21 Ocak 2026 tarihinde enfeksiyon nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında yaşamını yitirdi. Türk tiyatrosunun efsane ismi Dormen için vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi. Harbiye'deki veda töreninin ardından Haldun Dormen'in cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Dormen için öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesinde Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen ile gelini Ayşe Arman taziyeleri kabul etti. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gürkan Uygun, Erdal Özyağcılar, Erol Evgin, Demet Akbağ gibi sanat camiasından çok sayıda isim, yakınları ile sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Dormen'in tabutu cenaze aracına yüklenerek defnedilmek üzere Edirnekapı mezarlığına götürüldü.

Oyuncu İzzet Günay fenalık geçirdi

Öte yandan cenaze namazında bulunan oyuncu İzzet Günay, fenalık geçirdi. Ambulansta tedavisi yapılan Günay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Sanata hizmetleri oldu"

Dormen'in sanata hizmetleri olduğunu belirten İstanbul Valisi Davut Gül, "Sanat camiasının ve milletimizin başı sağ olsun. Sanata hizmetleri oldu. Bugün de sevenleri ve arkadaşları olarak hepsi burada. Allah ailesine sabır versin" dedi.

"Çok kıymetli bir değeri yitirdik"

Oyuncu Fırat Tanış, kıymetli bir değeri yitirdiklerini söyleyerek, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok kıymetli bir değeri yitirdik. Kendisini iyi bilirdik. Muhteşem bir yaşam enerjisiyle, yaşam azmiyle, çalışkanlığıyla ve hayatı paylaşmasıyla çok iyi bilirdik. 97 yıl ne güzel bir ömür. Gıpta edilecek bir ömür" diye konuştu.

"Hiçbir zaman adı unutulmayacak"

Oyuncu Demet Akbağ ise Dormen'in adının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade ederek, "Türk tiyatrosu çok önemli bir tiyatro adamını ve önemli ustayı kaybetti. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Yetiştirdiği öğrenciler ve tiyatro adına oluşturduğu dünya, törendede bir kez daha gördüm ki asla unutulmayacak büyük bir ustaydı. Onun ürettikleriyle onun mirasıyla Türk tiyatrosundaki gençler onun bıraktığı ışıkla devam edecek. Başımız sağ olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haldun Dormen, Edebiyat, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Tiyatrosu Ustası Haldun Dormen Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Türk Tiyatrosu Ustası Haldun Dormen Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
