Türk Üniversite Mezunlarının Diploması Suriye'de Tanındı

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, " Suriye'nin kuzey bölgelerinde faaliyet gösteren Türk üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarının Suriye tarafından tanınmasına ilişkin süreç, ilgili kurumlar arasında yürütülen temaslar sonucunda olumlu şekilde tamamlanmıştır" dedi.

Özvar, Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezunlarının diplomalarının tanınması ve öğrencilerin akademik durumlarının düzenlenmesi amacıyla, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı bünyesinde uzman bir komisyon kurulmasına karar verildiğini belirtti. Bu adımın, hakların korunması ve akademik kazanımların güvence altına alınması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Süreçte sergilenen karşılıklı anlayış ve iş birliğine dikkati çeken Özvar, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Marwan Alhalabi'ye teşekkür etti.

Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak Suriye'de yükseköğretim alanında yürütülen çalışmalara katkı sunmaya ve bu alandaki iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.