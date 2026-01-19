Eğitimde yeni dönem: Suriye\'deki Türk üniversiteleri için resmi onay

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Suriye'nin kuzey bölgelerinde faaliyet gösteren Türk üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarının Suriye tarafından resmen tanındığını açıkladı. Gelişme, iki ülkenin ilgili kurumları arasında yürütülen temasların olumlu sonuçlanmasıyla hayata geçirildi.

SÜREÇ OLUMLU TAMAMLANDI

Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin kuzey bölgelerinde eğitim veren Türk üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarının tanınmasına yönelik sürecin başarıyla tamamlandığını belirtti. Özvar, sürecin kurumlar arası işbirliğiyle yürütüldüğünü vurguladı.

UZMAN KOMİSYON KURULACAK

Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezunlarının diplomalarının tanınması ve öğrencilerin akademik durumlarının düzenlenmesi amacıyla, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı bünyesinde uzman bir komisyon kurulmasına karar verildiği bildirildi. Bu adımın, öğrencilerin haklarının korunması ve akademik kazanımlarının güvence altına alınması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

SURİYE TARAFINA TEŞEKKÜR

Özvar, karşılıklı anlayış ve işbirliği için Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan el-Halabi'ye teşekkür ederek, sürece katkı sunan tüm kurumlara da şükranlarını iletti.

Prof. Özvar şu ifadeleri kullandı: Suriye'nin kuzey bölgelerinde faaliyet gösteren Türk üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarının Suriye tarafından tanınmasına ilişkin süreç, ilgili kurumlar arasında yürütülen temaslar sonucunda olumlu şekilde tamamlanmıştır.

Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezunlarının diplomalarının tanınması ve öğrencilerin akademik durumlarının düzenlenmesi amacıyla Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı bünyesinde uzman bir komisyon kurulmasına karar verilmesi, hakların korunması ve akademik kazanımların güvence altına alınması açısından önem taşımaktadır.

Yükseköğretim Kurulu olarak, Suriye'de yükseköğretim alanında yapılan çalışmalara katkı sunmaya ve bu alandaki iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz."