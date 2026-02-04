Türk ve Moğol Kültürel Miras Sempozyumu İzmir'de

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ev sahipliğinde "Türk ve Moğol Kültürel Miras Araştırmaları Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Üniversitenin Çiğli yerleşkesindeki Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, Türkiye ve Moğolistan arasındaki ilişkilerin oldukça köklü geçmişi olduğunu, Moğolistan'ın Hun, Göktürk ve Uygurlar başta olmak üzere tarihte pek çok Türk devleti ve topluluğuna ev sahipliği yaptığını söyledi.

Moğolistan Devlet Üniversitesi ile 2018 yılında ilk işbirliği protokolünü imzaladıklarını hatırlatan Köse, şunları kaydetti:

"Ortak Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü kurarak akademik alt yapısını oluşturduğumuz ilişkilerimiz Türk ve Moğol dil, tarih ve kültürleri üzerine gerçekleştirilen ortak bilimsel araştırmalara, etkinliklere ve her türlü akademik iş birliğine zemin hazırladı. Bu önemli çalışmalara bugün de şahit olduğumuz ve iştirak ettiğimiz sempozyumumuzla devam etmekteyiz. Moğolistan Milli Üniversitesi ile Eski Türkçe ve Mongolistik Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Modern Türkiye Tarihi alanlarında ortak diplomalı yüksek lisans programlarımıza 2026-2027 öğretim yılında öğrenci alarak aktif hale getireceğimizin de müjdesini vermek istiyorum. Bu programlarla akademik iş birliklerimizi en üst seviyeye çıkarmış olacağız. İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin bundan sonraki hedefi mevcut ilişkileri daha ilerilere taşımak, dost ve kardeş ülke Moğolistan ile her alanda çalışmalar yapmaya devam etmektir."

Köse, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve TİKA ortaklığında bölgede çok sayıda çalışma yaptıklarını, Türk tarihinin en eski yazıtlarının bulunduğu Orhun bölgesinde dünya mirasına da önemli eserlerin kazandırdıklarını belirtti.

Moğol araştırmacılarını 13. Uluslararası Moğol Araştırmalar Kongresine davet etti

Moğolistan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ochirkhuyag Bayanjargal da İKÇÜ ile eğitim ve öğretim konusunda önemli işbirlikleri yaptıklarını söyledi.

Moğol araştırma merkezlerinin sayısının çoğalmasını istediklerini belirten Bayanjargal, "Son yıllarda Moğol araştırmaları yalnızca dil, kültür ve tarih gibi geleneksel alanlarla sınırlı kalmayıp, toplum, ekonomi ve hukuk gibi çağdaş disiplinleri de içine alarak kapsamını genişletmiştir. 13. Uluslararası Moğol Araştırmalar Kongresi, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa himayesinde 10-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecektir. Dünya çapında Moğol araştırmaları alanında en kapsamlı toplantılardan biri olacak. Bu kongreye değerli araştırmacıları katılmasını ve bildirilerini sunmasını için davet ediyorum." dedi.

"5 ülkede 12 farklı arkeolojik çalışmanın temellari atıldı"

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Başkanı ve İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan da sempozyumun önemine değindi.

Genç bir enstitü olduklarını vurgulayan Doğan, "2026 yılındaki ilk etkinliğimizi, Türk ve Moğol Kültürel Miras Araştırmaları Sempozyumu başlığı altında düzenliyoruz. Enstitü olarak özellikle yurt dışında arkeolojik çalışmalar yapmak için kurulduk. Çalışmalarımız o yönde devam ettiriyoruz. Son yaptığımız temaslarla birlikte 5 ülkede 12 farklı arkeolojik çalışmanın temellari atıldı. 2026 yılı içerisinde arkeolojik çalışmalar yurt dışı odaklı olarak devam edecek. Yurt içinde özellikle arkeoloji ve kültürel miras alanlarındaki etkinlikler ve yayın faaliyetlerle kendimizi göstermeyi çalışıyoruz." diye konuştu.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve İKÇÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Ceritoğlu ise sempozyumun 2 gün süreceğini, düzenlenecek oturumlarda araştırmacıların Türk ve Moğol kültürü, tarihi ve dili gibi konularında hazırladıkları makaleleri ve çalışmaları paylaşacaklarını ifade etti.