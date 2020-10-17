Son dakika... Türk ve Moldovalı çocuk koroları video kayıtla buluşup klip çekti - Son Dakika

Son dakika... Türk ve Moldovalı çocuk koroları video kayıtla buluşup klip çekti

17.10.2020 11:11

Son dakika haberine göre Türk ve Moldovalı ortaokul seviyesindeki konservatuvar öğrencilerinin koroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gerçekleştiremedikleri ortak eser seslendirmesini video kayıt yöntemiyle yaptı.

Türk ve Moldovalı ortaokul seviyesindeki konservatuvar öğrencilerinin koroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gerçekleştiremedikleri ortak eser seslendirmesini video kayıt yöntemiyle yaptı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı Ortaokul Korosu ile Moldova Soroca Devlet Güzel Sanatlar Okulu Belkanto Korosu, daha önce planladıkları birlikte eser seslendirme çalışmasını, salgın tedbirleri kapsamında çocukların bir araya gelememesi üzerine online veya video kayıt yöntemiyle yapmaya karar verdi.

İnternet bağlantısı sorunları nedeniyle video kayıt yöntemiyle yapılan ortak çalışmada, her iki koronun toplam 25 üyesi, 2004 Fransa- İsviçre yapımı "Les Choristes" filminin müziklerinden Bruno Coulais'e ait "Vois Sur Ton Chemin"in kendilerine ait olan bölümlerini seslendirdi.

Koro üyelerinin ses kayıtları üniversitenin hocaları tarafından birleştirilerek, klip haline getirildi.

ÇÜ Devlet Konservatuvarı Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda Ortaokul Korosu Şefi Ilgar Eyyubov, AA muhabirine, salgından önce okul korolarının yurt içi veya yurt dışında yarışma ve konserlere katıldığını söyledi.

Salgın dolayısıyla geçen yıldan beri eğitimleri online olarak verdiklerini, dolayısıyla herhangi bir etkinliğe birebir katılamadıklarını anlatan Eyyubov, bu durumun çocukların eğitimlerine engel olmaması için çözüm yolları düşündüklerini belirtti.

"Şu an salgın var diye durmak olmaz"

Eğitim gibi bu tür etkinlikleri de online veya video kayıt yoluyla yapmayı planladıklarını aktaran Eyyubov, şöyle devam etti:

"Müzisyen olacak çocukların etkinliklere, konserlere, yarışmalara katılmasının büyük katkısı var. Şu an salgın var diye durmak olmaz. Çocukların kendi performanslarını göstermeleri, eğitime devam etmeleri gerekiyor. Bu tür etkinliklerin onların gelişmesinde büyük rolü var."

Eyyubov, bu tür etkinliklere devam edeceklerini dile getirerek, " İngiltere, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Kanada gibi ülkelerden de teklif var. O teklifleri de kabul ettik. Çocuklara program verilecek ve bu online, video kayıtlara devam edeceğiz." diye konuştu.

"Müzik sınırsızdır"

Moldova Soroca Devlet Güzel Sanatlar Okulu Belkanto Korosu Şefi Lyudmila Samarin de 2012 yılında kurulan korolarının Türkiye, Ukrayna, Belarus, Bulgaristan, Romanya ve Rusya gibi ülkelerdeki festival ve yarışmalarda başarılı olduğuna dikkati çekti.

Projeyle güzel bir çalışma ortaya koyduklarına inandığını ifade eden Samarin, "Ilgar Eyyubov şefliğindeki koro ile ortak bir proje gerçekleştirdik. Bu proje çocukların birbirini tanıması ve arkadaşlık kurması için çok değerli bir çalışmadır. Ortak projelerimiz bundan sonra da devam edecek. Çünkü müzik sınırsızdır." dedi.

Ortaokul Koro Şefi 8. sınıf öğrencisi Zeynep Avşar da Moldovalı arkadaşlarıyla yapılan çalışmanın kendisi ve arkadaşları için büyük moral olduğunu vurguladı.

Avşar, "Diğer ülkelerdeki yaşıtlarımızla böyle bir çalışmayı gerçekleştirmenin kariyerimize çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Tüm arkadaşlarımızla bu tür etkinliklerin devamının gelmesini içtenlikle istiyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika... Türk ve Moldovalı çocuk koroları video kayıtla buluşup klip çekti
Son dakika... Türk ve Moldovalı çocuk koroları video kayıtla buluşup klip çekti
Son dakika... Türk ve Moldovalı çocuk koroları video kayıtla buluşup klip çekti
Son dakika... Türk ve Moldovalı çocuk koroları video kayıtla buluşup klip çekti

İsviçre, Moldova, Fransa, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Türk ve Moldovalı çocuk koroları video kayıtla buluşup klip çekti - Son Dakika

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