Türk ve Suudi Genelkurmay Başkanlarından Görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı. - ANKARA
