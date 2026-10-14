TURKA, TÜVTÜRK istasyonlarını devralmak üzere görüşmelere başladı - Son Dakika
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TURKA, TÜVTÜRK istasyonlarını devralmak üzere görüşmelere başladı

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TURKA, TÜVTÜRK istasyonlarını devralmak üzere görüşmelere başladı
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TURKA ile TÜVTÜRK tarafı arasında mevcut araç muayene istasyonlarının devralınmasına yönelik görüşmeler kapsamında iyi niyet anlaşması imzalandı. TÜVTÜRK’ün 15 Ağustos 2027’de devretmeye hazırlandığı araç muayene hizmetleri operasyonu, TURKA’nın yüksek teknoloji ve hizmet standartları doğrultusunda yenilenerek faaliyetlerini sürdürecek.

Türkiye’de 15 Ağustos 2027 itibarıyla başlayacak yeni dönem araç muayene hizmetlerini üstlenen TURKA, istasyon ağını oluşturmak üzere yeni yatırımlarını sürdürürken mevcut TÜVTÜRK operasyonlarının tamamının devralınması için de görüşmelere başladı. İyi niyet anlaşması hakkında bilgi veren TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer, şunları söyledi:

“2025’te ihaleyi kazanmamızla başlayan süreçte hızla yol aldık. Uluslararası alanda yetkin iş ortaklarımızla araç muayene sisteminin ihtiyaçlarını ve iyileştirme alanlarını belirledik, altyapı yatırımlarımız için çalışmalara başladık. İstanbul’daki örnek merkezimizde yeni nesil araç muayene yaklaşımımızı tanıttık. Şimdi de TÜVTÜRK operasyonlarının tamamının devralınmasına yönelik görüşmeleri yürütmek üzere karşılıklı mutabakatla yeni bir adım attık. İmzaladığımız iyi niyet anlaşması, bu görüşmelerin çerçevesini oluşturuyor” dedi.

TURKA, TÜVTÜRK istasyonlarını devralmak üzere görüşmelere başladı

Halis Ezer, devralınması planlanan istasyonların dönüşümüyle ilgili bilgi vererek, “Görüşmelerin sonucuna göre istasyonları devralırsak bunları programımızın bir parçası olarak TURKA standartlarında dönüştüreceğiz. Fiziki koşulları yenileyecek, muayene ekipmanlarını ve dijital sistemleri geliştirecek, yüksek teknolojiye dayalı hizmet modelimizin gerektirdiği altyapıyı oluşturacağız. Araç sahiplerine vaat ettiğimiz yeni nesil muayene hizmetini, TURKA ağına dahil olacak tüm merkezlerde aynı standartlarla sunacağız” diye konuştu.

Ezer sözlerine şöyle devam etti “İstasyon ağımızı her bölgenin ihtiyacını gözeterek oluşturuyoruz. Önceliğimiz, yüksek teknolojiyle donatılmış, yeterli kapasiteye sahip ve hizmet kalitesini esas alan bir araç muayene ağı oluşturmak.”

Metgün Grup çatısı altında bulunan TURKA, araç muayene hizmetleri konusunda global deneyime sahip ortaklarıyla, uluslararası uzmanlığı yerel deneyimle buluşturarak yeni nesil araç muayene hizmetleri sunmayı hedeflemektedir. ABD merkezli Opus Group, İspanya merkezli Itversia Gestión S.L. ve Arjantin merkezli VTV Norte S.A.’nın sektörel birikiminden güç alan TURKA, teknoloji, dijitalleşme, operasyonel verimlilik ve müşteri deneyimini odağına alarak karayolu güvenliğine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

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