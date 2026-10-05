Türkan Şoray\'dan Göksel Arsoy\'a duygusal veda

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy’un hayatını kaybetmesinin ardından Türkan Şoray’dan duygusal bir veda mesajı geldi. Arsoy’la sinemaya adım attığı ilk yıllarda birlikte çalıştığını anlatan Şoray, usta oyuncunun kariyerindeki özel yerini vurguladı.

“SİNEMAYA İLK GİRDİĞİM YILLARDA BENİ HİÇ KİMSE TANIMIYORDU”

Şoray, paylaşımında Arsoy’la tanıştığı dönemi anlatarak, “Sinemaya ilk girdiğim yıllarda, beni hiç kimse tanımıyorken, Göksel Arsoy çok şöhretliydi. İkinci veya üçüncü filmimi onunla çevirme şansına sahip oldum” ifadelerini kullandı.

“KARA KIZ, KARA KIZ” DİYE TANINMAYA BAŞLADI

İkilinin birlikte rol aldığı “Aşk Rüzgarları” filmine de değinen Şoray, o dönem henüz isminin seyirci tarafından bilinmediğini belirtti. Şoray, “Seyirci ismimi bilmediği için ‘kara kız, kara kız’ demeye başlamıştı. Benim yavaş yavaş tanınmamda bu filmlerin etkisi olduğunu düşünüyorum” dedi.

“SİNEMA KARİYERİMDE GÖKSEL ARSOY’UN YERİ AYRIDIR”

Göksel Arsoy’un kariyerindeki önemine dikkat çeken Şoray, “Onun için benim sinema kariyerimde Göksel Arsoy’un yeri ayrıdır” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Şoray, mesajının sonunda Arsoy’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ise sabır dileyerek, “Türk sineması tarihinde, her zaman yaşayacak” ifadelerini kullandı.