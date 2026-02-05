Türkeli'de Kamyonla Hafif Ticari Araç Çarpıştı - Son Dakika
Türkeli'de Kamyonla Hafif Ticari Araç Çarpıştı

05.02.2026 13:41
Kamyon ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

S.A. idaresindeki kamyon, Gemiyanı Mahallesi'nde kavşakta E.T.G'nin kullandığı 57 ACB 645 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü E.T.G. sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türkeli, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

