Türkeli'de Kan Bağışı Kampanyası

05.01.2026 18:36
Türkeli'de eğitim müdürlüğü, Kızılay ile iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenleyecek.

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bakanlık ile Türk Kızılay arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ilçede kan bağışı kampanyası düzenleneceğini duyurdu.

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakanlık ile Türk Kızılay arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ilçede kan bağışı kampanyası düzenleneceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada; muhtelif afet ve acil durumlarda gerekli desteğin sağlanması, hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanmasının amaçlandığı belirtilirken, aynı zamanda gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılması, kan bağışı, ilk yardım, afet ve sosyal hizmetler gibi Kızılay faaliyetlerinin okullarda kampanya ve projelerle anlatılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Bu kapsamda, halkın kan ihtiyacını karşılamak, geleceğin kan bağışçılarının kazanımını sağlamak ve toplumda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Okulumda 'Kan' Panya Var" projesi hayata geçirilecek. Proje çerçevesinde, gönüllü öğrenci velilerine yönelik kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Kan bağışı kampanyası;

6 Ocak 2026 Salı günü 10.30-17.30 saatleri arasında Cumhuriyet İlkokulu'nda,

7 Ocak 2026 Çarşamba günü 10.30-17.30 saatleri arasında Cumhuriyet Ortaokulu'nda,

8 Ocak 2026 Perşembe günü 10.30-17.30 saatleri arasında Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilecek.

Yetkililer, düzenlenecek olan bu anlamlı kampanyaya öğrenci velileri başta olmak üzere tüm Türkeli halkını davet etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

