Türker İnanoğlu, ameliyat oldu
6 saat önce
Duayen yapımcı bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle geçen hafta Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyat masasına yattı.
Duayen yapımcı bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle geçen hafta Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyat masasına yattı.
Daha önce geçirmiş olduğu hastalıklar nedeniyle ameliyat sonrasında solunum problemi yaşayan İnanoğlu'nun tedavisi hastanede devam ediyor. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından olan eşi Gülşen Bubikoğlu da eşini hastanede bir an olsun yalnız bırakmıyor. Yürümekte zorluk çeken ünlü yapımcı ameliyat sonrası uzun bir süre de fizik tedavi görecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:39
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