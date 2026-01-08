Türkiye 3.5 Milyar Dolar Tahvil İhraç Etti - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye 3.5 Milyar Dolar Tahvil İhraç Etti

08.01.2026 13:22
Hazine, 7 ve 12 yıl vadeli tahvillerle 3.5 milyar dolar ihraç etti, talep üç katını aştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvilinde ihraç tutarı 3,5 milyar dolar oldu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bu yıla ilişkin dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracı için Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered'a 7 Ocak'ta yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve tutarı 3,5 milyar dolar olarak belirlendi. Bu meblağ, 14 Ocak'ta Bakanlığın hesaplarına girecek.

İhraç sonucunda, Mart 2033 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 6,35, kupon oranı yüzde 6,3, Ocak 2038 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 6,9 ve kupon oranı yüzde 6,875 oldu.

Tahvil dilimlerine yaklaşık 200 yatırımcıdan ihraç tutarının 3 katını aşan talep geldi. Tahvilin yüzde 43'ü İngiltere, yüzde 17'si Türkiye, yüzde 13'ü ABD, yüzde 13'ü Orta Doğu, yüzde 12'si diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 2'si Asya'daki yatırımcılara tahsis edildi.

Bu ilk tahvil ihracıyla birlikte, 2026'da uluslararası sermaye piyasalarından 3,5 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.

Kaynak: AA

