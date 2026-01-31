Türkiye Barışın Çağrıcısı Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye Barışın Çağrıcısı Olacak

Türkiye Barışın Çağrıcısı Olacak
31.01.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye'nin barışın ve huzurun çağrıcısı olarak önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, "Türkiye olarak biz bütün dünyanın barış içerisinde olmasını istiyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye'nin barışın ve huzurun çağrıcısı olarak önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, "Türkiye olarak biz bütün dünyanın barış içerisinde olmasını istiyoruz. Bölgemizde Irak'ta, Suriye'de, İran'da müdahalenin olmadığı, bu ülkelerin kendi birliklerini ve bütünleşik yapılarını koruyabildikleri bir dönemi çok önemsiyoruz." dedi.

Gül, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığınca Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yerel Basın İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyanın çalkantılı bir süreçten geçtiğini, Türkiye'nin ise istikrarını koruyarak barışın yürütücüsü konumunda olduğunu söyledi.

AK Parti'nin milletin kurduğu bir parti olduğunu ifade eden Gül, partinin bugüne kadar milletle birlikte yol yürüdüğünü belirtti.

Gül, AK Parti'nin durağanlığa düşmeden reform ve hizmetlere devam edeceğini vurgulayarak, "AK Parti yine kendi rekorunu, kendi heyecanını kendisiyle yine sınayan, kendisiyle yarışan bir parti. Dolayısıyla bir durağanlığa düşmeden daha fazla nasıl hizmet ederiz? Bisikletin üzerinde durup nasıl o pedalı çevirirsiniz? Hızla çevirdiğiniz o pedal sizi çok daha iyi yerlere götürür. Öyle yerinde durmadan daha hızlı bir şekilde hem reformlara hem hizmetlere devam edeceğiz." diye konuştu.

"2026 reform yılı olacak"

Türkiye'de 2026 yılının reform yılı olacağını, hem ekonomik hem de hukuki reformların millete yansıdığı bir yıl olacağını anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Hem demokrasimizi hem özgürlükleri güçlendireceğiz hem de milletimizin refahını artıracağız. Özgürlük artacak, sofradaki ekmek artacak. Yani 2026 yılında hem demokrasimizce hem özgürlükleri daha güçlendireceğiz hem de milletimizin ekmeğini, milletimizin refahını daha artıracağız. Yani özgürlük artacak, sofradaki ekmek artacak. Vatandaşlarımızın bu anlamda hem demokrasi hem de hukuk ve ekonomi alanında çok önemli bir reform dönemini, reform yılını hep beraber yaşayacağız. Bu konuda heyecanlıyız, hazırlıklıyız."

"Türkiye olarak biz bütün dünyanın barış içerisinde olmasını istiyoruz"

Küresel ölçekte krizlerin yaşandığını aktaran Gül, Türkiye'nin bu süreçte tecrübeli bir liderlikle yol aldığını belirtti.

Gül, Recep Tayyip Erdoğan'ın hem millet hem de dünya tarafından takdir edildiğini kaydetti.

Türkiye'nin barışı merkeze alan bir diplomasi yürüttüğünü anlatan Gül, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının Türkiye için önemli bir ulusal güvenlik meselesi olduğuna dikkati çeken Gül, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün dünyada tüm bu çalkalanmalar ve Türkiye'ye dair de meydan okumalar varken, Türkiye bu konuda hem istikrarını hem de barışın, huzurun çağrıcısı, yürütücüsü olarak çok önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Türkiye olarak biz bütün dünyanın barış içerisinde olmasını istiyoruz. Bölgemizde Irak'ta, Suriye'de, İran'da müdahalenin olmadığı, bu ülkelerin kendi birliklerini ve bütünleşik yapılarını koruyabildikleri bir dönemi çok önemsiyoruz."

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gül, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'la ilgili bir soru üzerine, "Bizim tek gündemimiz milletimizdir. Milletvekilinin gündemi, milletin gündeminin önüne geçemez."yanıtını verdi.

Toplantıya, AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ile basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Diplomasi, AK Parti, Tekirdağ, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Barışın Çağrıcısı Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin ve Adana’yı sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar

14:37
Sadettin Saran’ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:59
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 14:58:13. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Barışın Çağrıcısı Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.