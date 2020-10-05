Türkiye Boks Milli Takımı, Çankırı'daki çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

Türkiye Boks Milli Takımı, Çankırı'daki çalışmalarını tamamladı

ÇANKIRI'da, Tokyo Olimpiyat Oyunları için kampta bulunan Türkiye Boks Milli Takımı, bugün itibariyle çalışmalarını tamamladı.

Türkiye Boks Milli Takımı, Çankırı'daki çalışmalarını tamamladı, System.String[]

ÇANKIRI'da, Tokyo Olimpiyat Oyunları için kampta bulunan Türkiye Boks Milli Takımı, bugün itibariyle çalışmalarını tamamladı. Türkiye Boks Milli Takım Başantrenörü Seyfullah Dumlupınar, "Amacımız tuz mağarasındaki havanın ve iyotun sporculara performans yönünden katkısını bilimsel olarak kanıtlamaktı. Bugünkü yapılan testlerin sonuçlarında sporcuların performanslarında artış gördük ve bu çok sevindirici bir olay" dedi.

Türkiye Boks Milli Takımı, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi 16 Eylül'de başladığı Çankırı'daki kamp çalışmalarını bugün itibariyle noktaladı. 26 Eylül itibariyle de yerin 150 metre altında bulunan 5 bin yıllık tuz mağarasının sporcu gelişimlerine katkısı olup olmadığı Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı MYO Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Mehmet Söyler ile Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu'nun üzerinde çalıştığı proje ile araştırıldı. Mağaraya girmeden ön test değerlendirmesi yapılan sporcular, antrenmanlar sonucunda bugün sabah tekrar teste tabi tutularak performanslarında gelişim olup olmadığı değerlendirildi. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu, tuz mağarasının sporcular üzerinde olumlu katkıları olduğunu bilimsel olarak kanıtladıklarını söyledi.

'SPORCULARIN GELİŞİMLERİNİ GÖZLEMLEMEYE ÇALIŞTIK'Deliceoğlu, sonuçların mutluluk verici olduğunu belirterek, "Tuz mağarasında sporcular antrenman yaptı. Bu yüksek yoğunluktaki antrenmanların amacı tuz mağarasının nefes etkisinin en yüksek şekilde hissedilmesi amacıyla yapıldı. Bu sporcular mağarada hem direnç hem de dayanıklılık antrenmanları yaptılar. Karşılığında da bir son testimiz oldu. 2 test arasındaki farka bakarak sporcuların gelişimlerini gözlemlemeye çalıştık. Bazı parametrelerimiz vardı bunlardan bir tanesi dayanıklılık parametresi. Diğer parametrelerde kuvvet ve denge tarzında parametrelerdi. Dayanıklılıkta belirli bir noktada gelişme gözlemledik. Ama 9 günde yüksek yoğunlukta antrenmanda elde ettiğimiz yüzde 2'lik yüzde 4'lük bir etki olduğunu görüyoruz. Eğer kamp dönemi uzasaydı bu etkinin daha fazla olacağını düşünüyoruz" dedi. Deliceoğlu, test sonuçlarıyla ilgili bilimsel anlamda etik kurulu raporu alınacağını söyledi.'ÇOK SEVİNDİRİCİ BİR OLAY'Türkiye Boks Milli Takım Başantrenörü Seyfullah Dumlupınar da şunları söyledi: "Çankırı tuz mağarasında yoğunluk antrenmanları yapıyorduk. Amacımız tuz mağarasındaki havanın ve iyotun sporculara performans yönünden katkısını bilimsel olarak kanıtlamaktı. Bugünkü yapılan testlerin sonuçlarında sporcuların performanslarında artış gördük ve bu çok sevindirici bir olay. Neticesinde burada yapmış olduğumuz antrenman çok kısa bir süre ama kısa sürede bile yüzdeli olarak verim almamız bizi gerçekten memnun etti. Ben inanıyorum ki bundan sonraki dönemlerde tuz mağarasında oluşturulacak spor ortamıyla, spora ve sporculara çok katkı sağlayacak."

Türkiye Boks Milli Takımı, Çankırı'daki çalışmalarını tamamladı
Türkiye Boks Milli Takımı, Çankırı'daki çalışmalarını tamamladı
Türkiye Boks Milli Takımı, Çankırı'daki çalışmalarını tamamladı
Türkiye Boks Milli Takımı, Çankırı'daki çalışmalarını tamamladı
Türkiye Boks Milli Takımı, Çankırı'daki çalışmalarını tamamladı
Türkiye Boks Milli Takımı, Çankırı'daki çalışmalarını tamamladı

Türkiye, Çankırı, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye Boks Milli Takımı, Çankırı'daki çalışmalarını tamamladı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak can verdi Marcao'dan vazgeçen Roma, Manchester United'dan Smalling'i kadrosuna kattı Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor
Sırbistan, Karabağ'daki başarı sonrası Türkiye'den İHA satın almayı planlıyor Sırbistan, Karabağ'daki başarı sonrası Türkiye'den İHA satın almayı planlıyor         
00:43
4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı 4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı         
23:51
Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansını askıya aldı Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansını askıya aldı         
23:04
ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı         
22:23
Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu         
20:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak         
19:21
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:47
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 01:07:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Boks Milli Takımı, Çankırı'daki çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei