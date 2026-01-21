Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 125 bin 543 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 111 bin 306 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 969 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 36 bin 58 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 125 bin 543 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 111 bin 306 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 167 megavatsaat elektrik ihracatı, 1933 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.