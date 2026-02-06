Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

06.02.2026 10:22
Dün Türkiye'de 1 milyon 23 bin 979 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 16 bin 432 MWh oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 58 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 699 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 159 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 632 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

