Türkiye\'de İlk Modern Pentatlon Tesisi Açıldı

11.01.2026 13:27
Serhat Aydın, Türkiye'de 5 branşı aynı anda kullanabilen tesisin açılışını duyurdu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Türkiye'de ilk defa 5 branşın aynı anda kullanabileceği tesis yaptıklarını söyledi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, yeni sezon öncesinde federasyonun hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aydın, modern pentatlon branşına kazandırılan yeni tesislerin tanıtımını da gerçekleştirdi. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Olimpik Ulusal Sıralama 1 yarışlarını Ankara'daki yeni tesiste yaptıklarını ifade eden Başkan Aydın, "Buraya Türkiye'nin her bölgesinden 55 erkek ve 40 kadın sporcu geldi. İnşallah olimpiyat yolunda çocuklarımızdan burada büyük başarılar bekliyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'de ilk defa 5 branşın aynı anda yapılabileceği tesisi sporcularımıza kazandırdık"

Türkiye'deki ilk teleskopik açılır-kapanır havuzunu Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'na kazandırdıklarını ifade eden Serhat Aydın, şunları söyledi:

"Türkiye'de ilk defa 5 branşın aynı anda yapılabileceği tesisi sporcularımıza kazandırdık. Burada engel parkurumuz, eskrim salonumuz, atletizm ve koşu alanımız ile buradaki havuzumuzu bu sene hizmetlerine sunuyoruz."

"2 altın madalyayla dönmeyi planlıyoruz"

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun yeni sezon beklentilerine de değinen Aydın, "2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda 4 kota bekleniyor. İnşallah burada 1 kadın, 1 erkek olarak 2 altın madalyayla dönmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

