Türkiye\'de Sağlık Turizmi İçin Komplikasyon Sigortası Zorunlu

Türkiye, sağlık turizminde elde ettiği rekor rakamların ardından sektörü daha kurumsal bir yapıya taşıyacak yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yasal düzenleme kapsamında, sağlık turizmi çerçevesinde ameliyathane ortamında gerçekleştirilen tüm cerrahi ve girişimsel işlemler için 'komplikasyon sigortası' yaptırılması zorunlu hale getirildi.

Yeni uygulama ile hasta güvenliğinin uluslararası standartlara yükseltilmesi ve sektörün finansal şeffaflığının artırılması hedefleniyor. Türkiye'nin 2024 yılında 1,5 milyonu aşkın yabancı hastayı ağırlayarak sağlık turizminde rekor kırdığını hatırlatan Özhedef Sigorta Kurucu Ortağı Abdulcelil Alkış, sektörün aynı yıl yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde ettiğini, 2025'in ilk çeyreğinde ise sağlık turizminin toplam turizm gelirleri içindeki payının yüzde 6,9'a ulaştığını söyledi. Alkış, "Yeni yasal düzenleme sadece bir mevzuat uyumu değil, sağlık kuruluşlarının operasyon sonrası oluşabilecek finansal yükümlülüklerini sistemli şekilde yönetmesini sağlayan kritik bir yapı taşıdır" dedi.

"30'a yakın sigorta şirketiyle karşılaştırmalı analiz sunuyoruz"

Piyasada çok sayıda poliçe seçeneği bulunmasının sağlık kuruluşları açısından riskli tercihlere yol açabildiğine dikkat çeken Alkış, "Sağlık kuruluşları için en büyük zorluk, doğru teminatı rasyonel maliyetlerle bulmaktır. Özhedef Sigorta olarak 30'a yakın sigorta şirketinin tekliflerini ve teminat yapılarını detaylı şekilde analiz ediyor, her kliniğin kendi risk profiline uygun karşılaştırmalı çözümler sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Revizyon cerrahisinden uçak biletine kadar geniş teminat

Sahadan gelen talepler ve mevzuat gereklilikleri doğrultusunda özel bir ürün geliştirdiklerini belirten Alkış, "Standart poliçelerin bazı alanlarda ihtiyacı tam karşılamadığını tespit ettik. Bu doğrultuda partnerliğini yürüttüğümüz sigorta şirketiyle, revizyon cerrahisinden uçak biletine, konaklamadan refakatçi giderlerine kadar süreci uçtan uca kapsayan, geniş teminatlı ve ekonomik bir ürün oluşturduk. Şeffaf fiyat politikasıyla sağlık kuruluşlarının bütçesini zorlamayan bir yapı sunduk" diye konuştu.

Komplikasyon ve malpraktis ayrımı vurgusu

Sigortanın kapsamının doğru anlaşılmasının büyük önem taşıdığını belirten Alkış, komplikasyon ile malpraktis arasındaki farkı şu sözlerle açıkladı: "Malpraktis, hekim hatası veya ihmali sonucu ortaya çıkan durumlardır. Komplikasyon ise tüm tıbbi standartlara uyulmasına rağmen tıbbın doğası gereği gelişebilen enfeksiyon, kanama veya implant reddi gibi öngörülemeyen durumlardır. Zorunlu komplikasyon sigortası, bu beklenmedik durumların yol açtığı maddi yükleri karşılamaktadır."

Sigortasız işlem ağır yaptırımlar doğuracak

Yeni yönetmelikle birlikte sigorta yaptırmayan sağlık tesislerini idari para cezaları ve faaliyet izinlerinin iptaline kadar uzanan yaptırımların beklediğini belirten Alkış, "Sigortasız işlem yapılması sadece hukuki bir risk değil, aynı zamanda uluslararası hasta güveni ve ülke prestiji açısından da ciddi sonuçlar doğurur. 2026 itibarıyla bu sigorta bir maliyet değil, bir itibar yatırımıdır" dedi.

Özhedef Sigorta'nın sağlık turizmi sigortacılığı ve kurumsal risk yönetimi alanlarında uzmanlaşmış bir yapı olduğunu ifade eden Alkış, sektör paydaşlarının yeni döneme uyum sürecinde profesyonel destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.