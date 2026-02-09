Türkiye'de Turistlerin Hediyelik Eşya Harcaması Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'de Turistlerin Hediyelik Eşya Harcaması Rekor Kırdı

09.02.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2022'de 2,2 milyar dolar harcayan turistler, Türkiye'deki hediyelik eşya gelirini artırdı.

Türkiye'yi ziyaret eden turistler, geçen yıl 2 milyar 284 milyon 18 bin dolarla rekor değerde hediyelik eşya harcaması gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye turizm gelirlerinde rekor kırmaya devam ediyor.

Ülkeyi ziyaret eden turist sayısı geçen yıl 64 milyona yaklaşırken elde edilen turizm geliri 65,2 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Bu gelirin alt sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, hediyelik eşya harcamalarındaki artış dikkati çekti.

Buna göre, Antalya, Muğla, Nevşehir ve İstanbul gibi gözde destinasyonlara akın eden milyonlarca turistin hediyelik eşya harcaması 2024'te 2 milyar 151 milyon 750 bin dolar iken geçen yıl 2 milyar 284 milyon 18 bin dolara çıktı.

Böylece, 2025'te, verilerin yıllık olarak hesaplanmaya başlandığı 2012'den bu yana en yüksek hediyelik eşya geliri elde edildi.

Bu veriler, Türkiye'nin kentlerini ve kültürünü simgeleyen magnetlerden halı ve kilime, takılardan züccaciye ürünlerine, Türk lokumu ve çerez gibi gıda ürünlerinden tekstil ürünlerine kadar çok farklı eşyanın, dünyanın dört bir yanına götürüldüğünü gösterdi.

Türkiye'nin son 5 yılda hediyelik eşyalardan elde ettiği turizm geliri de 10 milyar dolara yaklaştı.

Kovid-19 Salgını'nın yaşandığı 2021'de 1,3 milyara kadar gerileyen söz konusu gelir, ilerleyen yıllarda yeniden 2 milyar dolar eşiğini aştı ve 2021-2025 döneminde toplamda 9 milyar 908 milyon 455 bin dolar oldu.

Turistlerin giyecek ve ayakkabı harcaması da 5 yılda 27 milyar doları aştı

Turizm gelirleri harcama türlerine göre incelendiğinde, turistlerin geçen yıl giyecek ve ayakkabı için 6,1 milyar doların üzerinde harcama yaptığı görüldü.

Dünya çapında tanınan ulusal markalarının yanında birçok uluslararası markaya ev sahipliği yapan giyecek ve ayakkabı sektörü için yapılan harcama, 2021'de 3,8 milyar dolar seviyesindeyken 2024'te ilk defa 6 milyar doları aşmıştı.

Son 5 yılda giyecek ve ayakkabıdan elde edilen turizm gelirlerinin toplamı da 27 milyar 716 milyon 83 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de turistlerin 2021-2025 dönemlerinde hediyelik eşya ve giyecek-ayakkabı sektörlerindeki harcama verileri (bin dolar) şöyle:

YıllarHediyelik Eşya GelirleriGiyecek ve Ayakkabı
20211.314.4343.868.570
20222.251.7765.721.040
20231.906.4775.819.695
20242.151.7506.175.217
20252.284.0186.131.561
TOPLAM9.908.45527.716.083

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Turistlerin Hediyelik Eşya Harcaması Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
İstanbul konserleri biten Tarkan’dan duygusal mesaj İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj

11:38
’Yeni nesil’ çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
11:00
’’Felaketimiz olur’’ diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
10:24
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
10:16
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım ’beni öldür’ dedi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 11:48:24. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Turistlerin Hediyelik Eşya Harcaması Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.