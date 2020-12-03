"Türkiye'de Yapay Zeka Teknolojilerinin Gelişimi İçin Öneriler" raporu tanıtıldı - Son Dakika

"Türkiye'de Yapay Zeka Teknolojilerinin Gelişimi İçin Öneriler" raporu tanıtıldı

03.12.2020 11:43

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, milenyum döneminde yapay zeka teknolojilerini geliştiren ve doğru kullanımını başaran ülkelerin büyük atılım yapacağının öngörüldüğünü belirterek, "Türkiye'nin bu alanda ön saflarda yer alması, kalkınmasında stratejik öneme sahiptir.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, milenyum döneminde yapay zeka teknolojilerini geliştiren ve doğru kullanımını başaran ülkelerin büyük atılım yapacağının öngörüldüğünü belirterek, "Türkiye'nin bu alanda ön saflarda yer alması, kalkınmasında stratejik öneme sahiptir." dedi.

Aktepe, TBD tarafından hazırlanan "Türkiye'de Yapay Zeka Teknolojilerinin Gelişimi İçin Görüş ve Öneriler Kavramsal Raporu"nun tanıtım toplantısındaki konuşmasında, raporun, TOBB ETÜ ev sahipliğinde 45 kamu, özel sektör temsilcisi ve akademisyenin katılımıyla hazırlandığını söyledi.

Raporla ülkenin kalkınmasına ve küresel rekabette hak ettiği yeri almasına büyük ivme kazandıracak yapay zeka teknolojileri ve değerlerinin geliştirilmesinin amaçlandığını dile getiren Aktepe, yapay zeka konusunda ilgili kurumlara yardımcı olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yapay zeka uygulamalarının, 1960'lı yıllarda insanoğlunun kendisi gibi düşünen, öğrenen ve sorun çözen makineler yapma çabalarıyla başladığını anlatan Aktepe, "İçinde bulunduğumuz milenyumda yapay zeka teknolojilerini geliştiren ve doğru kullanımını başaran ülkelerin büyük atılım yapacağı öngörülmektedir. Türkiye'nin bu alanda ön saflarda yer alması, kalkınmasında stratejik öneme sahiptir." diye konuştu.

"En önemli eksiklik insan kaynağı"

TBD Merkez İcra Kurulu Başkanı Aydın Kolat da teknoloji kullanan değil, üreten Türkiye istediklerini belirterek, teknolojideki hızlı gelişmelerin alışkanlıkları derinden etkilediğine dikkati çekti.

Yerli ve milli endüstrinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Kolat, en önemli eksikliğin insan kaynağı olduğunu söyledi.

Yapay zeka teknolojisinin küresel düzeyde 15 trilyon dolarlık ekosisteme sahip olacağının öngörüldüğünü dile getiren Kolat, "2030'a kadar yapay zekanın etkisiyle sağlık, eğitim, kamu hizmetlerini kapsayan hizmet sektöründe yüzde 21, perakende ve toptan ticaret, konaklama ve gıda hizmetlerinde yüzde 15 artış beklenmektedir." ifadesini kullandı.

"Yapay zekaya en fazla yatırımı ABD ve Çin yapıyor"

Yapay zekaya en fazla yatırımı ABD ve Çin'in yaptığını belirten Kolat, bu alanın, yaratacağı ekonomik değerden toplam 10,7 trilyon dolar kazanç sağlayacağını bildirdi.

ABD ve Çin'in ortak yanlarının, yapay zeka strateji belgeleri perspektifinde öncü adımlar atmaları olduğunu dile getiren Kolat, şunları kaydetti:

"Strateji belgeleri, yapay zeka kavramının ulusal çerçevesinin çizilmesi ve yatırım analizinin yapılmasında önemli bir role sahiptir. Yapay zekanın stratejisinin olması, yerli ve milli yapay zeka endüstrisinin geliştirilmesiyle anlam ifade edecek. Aynı zamanda nitelikli insan kaynağının karşılanması, beyin göçünün önlenmesi ve Ar-Ge kültürünün oluşturulması gerekir."

Yapay zeka alanında etiğin önemine de işaret eden Kolat, "Üretilen algoritmaların, açıklanabilir ve kontrol edilebilir olması gerekir. Yani yapay zekaya sahip makineler için yaşanacak kazada kimin sorumlu tutulacağına ilişkin netlik bulunmuyor. Aynı zamanda söz konusu teknolojiyle boşa çıkacak insan kaynağına ne olacağının belirlenmesi lazım." dedi.

Yapay Zeka, Türkiye, Bilişim, Aktepe, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye'de Yapay Zeka Teknolojilerinin Gelişimi İçin Öneriler' raporu tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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