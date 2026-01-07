Türkiye'den Çinli Turistlere Vize Muafiyeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye'den Çinli Turistlere Vize Muafiyeti

Türkiye\'den Çinli Turistlere Vize Muafiyeti
07.01.2026 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni vize muafiyeti, Türkiye'ye Çinli turist ilgisini artırarak turizmi canlandıracak.

ANKARA, 7 Ocak (Xinhua) -- Türkiye'nin Çin vatandaşlarına yönelik yeni yürürlüğe giren vize muafiyeti uygulaması, turizmde güçlü bir canlanma beklentilerini artırdı. Sektör operatörleri, ülkeye girişlerin kolaylaştırılmasının ardından konaklama sürelerinin uzayacağını ve kültürel bağların derinleşeceğini öngörüyor.

2 Ocak'ta başlayan uygulama, umuma mahsus pasaport sahibi Çin vatandaşlarının 180 günlük bir süre içinde 90 güne kadar turizm veya geçiş amacıyla Türkiye'de vizesiz olarak kalabilmelerine olanak sağlıyor.

Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümüne tekabül eden 2026 yılı başında yürürlüğe giren uygulama, halklar arası ilişkileri güçlendirme çabalarına siyasi açıdan katkı sağlıyor.

İstanbul merkezli Ligarba Turizm ve Seyahat Acentesi Genel Müdürü İrfan Karslı, Xinhua'ya verdiği demeçte yeni uygulamanın, Çinli turistlerin uzun süredir karşı karşıya kaldıkları engelleri ortadan kaldırdığını söyledi.

Karslı, "Vizesiz seyahat uygulaması, Çinli turistlerin Türkiye'yi ziyaret etme motivasyonunu gözle görülür biçimde artıracaktır" dedi.

Söz konusu uygulamanın yürürlüğe girmesinden bu yana Çin'den gelen tur rezervasyonlarının arttığına dikkat çeken Karslı, uygulamanın etkilerinin halihazırda görünür hale geldiğini belirtti. Karslı, Çinli turist sayısının 2026 yılında 2025'e kıyasla yüzde 50-60 oranında artmasını ve bu artışın 2028 yılına kadar istikrarlı şekilde sürmesini beklediklerini vurguladı.

Çin, Türkiye'nin en hızlı büyüyen turizm pazarlarından biri haline gelmiş durumda. Resmi verilere göre 2024 yılında Çinli turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 65,1 artarak yaklaşık 410.000'e ulaştı. 2025 yılının ilk 9 ayında ise genişleyen havayolu bağlantıları ve kültürel mirasa olan ilginin artmasıyla yaklaşık 313.800 Çinli turist Türkiye'yi ziyaret etti.

"Her yıl yaklaşık 150 milyon Çinli yurtdışına seyahat ediyor. Türkiye bu pazardan daha büyük pay alabilir" diyen Karslı, artan turizm talebini karşılamak amacıyla özel havalimanı hizmetleri de dahil olmak üzere Çinli turistlere yönelik altyapıya yatırım yapıldığını ifade etti.

Türkiye ve Çin arasındaki bağlantı imkanları da önemli ölçüde artmış durumda. Mayıs 2025'te iki ülke arasında haftalık yolcu seferlerinin sayısı 21'den 49'a çıkarıldı. Turizm yöneticileri, sefer sayılarının artırılmasının, uzun mesafeli talebin sürdürülmesi için büyük önem arz ettiği görüşünde.

Yeni uygulama sayesinde artan iyimser beklentiler Kapadokya gibi bölgesel adreslere de ulaşmış durumda. Yerel turizm işletmecisi Murat Özgüç, Çinli turistlere yönelik yeni vize muafiyeti politikasının önemli bir "psikolojik engeli" ortadan kaldırdığını söyledi.

Özgüç, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Kapadokya her zaman Çinli turistlerin ilgisini çekmiştir ancak vize prosedürleri seyahat planlamasını zorlaştırıyordu" dedi.

Özgüç, ülkeye girişlerin kolaylaştırılmasının, ziyaretçileri ülkede daha uzun süre kalmaya ve hızlı bir gezi yerine daha derinlemesine kültürel etkileşim arayışına teşvik edeceğini belirtti. Özgüç bu çerçevede Kapadokya'daki otel ve operatörlerin de hem Çince verdikleri hizmetleri genişlettiğini hem de tarih ve yerel etkileşime odaklanan gezi programları geliştirdiklerini ifade etti.

Özgüç, "Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümüne yaklaştığımız bu günlerde sıradan insanlar arasındaki karşılıklı anlayış turizm yoluyla güçlendirilebilir" dedi.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Güncel, turist, Turizm, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Çinli Turistlere Vize Muafiyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

18:15
Çağdaş Atan, Berkan Kutlu dışında Galatasaray’dan istedikleri bir ismi daha açıkladı
Çağdaş Atan, Berkan Kutlu dışında Galatasaray'dan istedikleri bir ismi daha açıkladı
17:50
’’Skriniar abartıldığı kadar iyi değil’’ diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
''Skriniar abartıldığı kadar iyi değil'' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:31
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 18:44:50. #.0.5#
SON DAKİKA: Türkiye'den Çinli Turistlere Vize Muafiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.