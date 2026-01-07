Türkiye\'den Çinli Turistlere Vize Muafiyeti

ANKARA, 7 Ocak (Xinhua) -- Türkiye'nin Çin vatandaşlarına yönelik yeni yürürlüğe giren vize muafiyeti uygulaması, turizmde güçlü bir canlanma beklentilerini artırdı. Sektör operatörleri, ülkeye girişlerin kolaylaştırılmasının ardından konaklama sürelerinin uzayacağını ve kültürel bağların derinleşeceğini öngörüyor.

2 Ocak'ta başlayan uygulama, umuma mahsus pasaport sahibi Çin vatandaşlarının 180 günlük bir süre içinde 90 güne kadar turizm veya geçiş amacıyla Türkiye'de vizesiz olarak kalabilmelerine olanak sağlıyor.

Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümüne tekabül eden 2026 yılı başında yürürlüğe giren uygulama, halklar arası ilişkileri güçlendirme çabalarına siyasi açıdan katkı sağlıyor.

İstanbul merkezli Ligarba Turizm ve Seyahat Acentesi Genel Müdürü İrfan Karslı, Xinhua'ya verdiği demeçte yeni uygulamanın, Çinli turistlerin uzun süredir karşı karşıya kaldıkları engelleri ortadan kaldırdığını söyledi.

Karslı, "Vizesiz seyahat uygulaması, Çinli turistlerin Türkiye'yi ziyaret etme motivasyonunu gözle görülür biçimde artıracaktır" dedi.

Söz konusu uygulamanın yürürlüğe girmesinden bu yana Çin'den gelen tur rezervasyonlarının arttığına dikkat çeken Karslı, uygulamanın etkilerinin halihazırda görünür hale geldiğini belirtti. Karslı, Çinli turist sayısının 2026 yılında 2025'e kıyasla yüzde 50-60 oranında artmasını ve bu artışın 2028 yılına kadar istikrarlı şekilde sürmesini beklediklerini vurguladı.

Çin, Türkiye'nin en hızlı büyüyen turizm pazarlarından biri haline gelmiş durumda. Resmi verilere göre 2024 yılında Çinli turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 65,1 artarak yaklaşık 410.000'e ulaştı. 2025 yılının ilk 9 ayında ise genişleyen havayolu bağlantıları ve kültürel mirasa olan ilginin artmasıyla yaklaşık 313.800 Çinli turist Türkiye'yi ziyaret etti.

"Her yıl yaklaşık 150 milyon Çinli yurtdışına seyahat ediyor. Türkiye bu pazardan daha büyük pay alabilir" diyen Karslı, artan turizm talebini karşılamak amacıyla özel havalimanı hizmetleri de dahil olmak üzere Çinli turistlere yönelik altyapıya yatırım yapıldığını ifade etti.

Türkiye ve Çin arasındaki bağlantı imkanları da önemli ölçüde artmış durumda. Mayıs 2025'te iki ülke arasında haftalık yolcu seferlerinin sayısı 21'den 49'a çıkarıldı. Turizm yöneticileri, sefer sayılarının artırılmasının, uzun mesafeli talebin sürdürülmesi için büyük önem arz ettiği görüşünde.

Yeni uygulama sayesinde artan iyimser beklentiler Kapadokya gibi bölgesel adreslere de ulaşmış durumda. Yerel turizm işletmecisi Murat Özgüç, Çinli turistlere yönelik yeni vize muafiyeti politikasının önemli bir "psikolojik engeli" ortadan kaldırdığını söyledi.

Özgüç, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Kapadokya her zaman Çinli turistlerin ilgisini çekmiştir ancak vize prosedürleri seyahat planlamasını zorlaştırıyordu" dedi.

Özgüç, ülkeye girişlerin kolaylaştırılmasının, ziyaretçileri ülkede daha uzun süre kalmaya ve hızlı bir gezi yerine daha derinlemesine kültürel etkileşim arayışına teşvik edeceğini belirtti. Özgüç bu çerçevede Kapadokya'daki otel ve operatörlerin de hem Çince verdikleri hizmetleri genişlettiğini hem de tarih ve yerel etkileşime odaklanan gezi programları geliştirdiklerini ifade etti.

Özgüç, "Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümüne yaklaştığımız bu günlerde sıradan insanlar arasındaki karşılıklı anlayış turizm yoluyla güçlendirilebilir" dedi.