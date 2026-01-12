Türkiye\'den dünyaya açılan yeni yapı: USTKON ve SATKOF\'dan iş birliği

Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) ile Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF), sanayi, ticaret ve sağlık turizmi alanlarında küresel ölçekte etki oluşturmayı hedefliyor.

USTKON ile SATKOF, sanayi, ticaret ve sağlık turizmi alanlarında stratejik iş birliği için bir araya geldi. İki konfederasyon, dijital dönüşüm, sürdürülebilir üretim, sağlık turizmi yatırımları ve uluslararası ticaretin geliştirilmesi alanlarında ortak projeler yürütmeyi planlıyor. USTKON ve SATKOF'un genel başkanlığını yürüten Prof. Dr. Aysun Bay liderliğinde iki konfederasyonun ortak vizyonu doğrultusunda ulusal ve uluslararası ölçekte stratejik projeler hayata geçirilecek, kurumsal yapılanma güçlendirilecek ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalkınma ve yatırım vizyonu doğrultusunda yürütülen projelerde, ilgili kamu kurumları ile iş birliği içinde somut sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok paydaş ile yürütülen çalışmalar sonucunda sağlık turizmi ve sanayi yatırımlarında önemli ilerlemeler kaydedildi.

USTKON ve SATKOF, kamu, özel sektör ve sivil toplum alanında güçlü bir sinerji oluşturarak, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artırmayı ve ülkeyi küresel ölçekte daha etkin bir konuma taşımayı amaçlıyor. - MALATYA