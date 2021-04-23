Türkiye'den Gürcistan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) hazırlanan ramazan ayı yardım kolileri, Gürcistan'da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
Ramazan ayı münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV organizasyonuyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis ve Batum'da hazırlatılan yardım paketleri, Gürcistan Müslümanları İdaresince planlanan program dahilinde dağıtıldı.
Acara'daki yardımlar
Ülkenin Acara bölgesindeki yardımlar, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Ahmet Erdem ve Batı Gürcistan Müftüsü Adam Şantadze'nin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yardım paketlerinin ülke genelindeki dağıtım işlemi, Gürcistan Müslümanları İdaresi ve Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliğince ortaklaşa yürütüldü.
Türkiye'den her yıl ramazanda Gürcistan'da ihtiyaç sahiplerine yardım paketleri gönderiliyor.
Kaynak: AA
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