Türkiye'den Hindistan'daki sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın batısında etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde meydana gelen sel felaketi ve toprak kaymaları nedeniyle 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğinin, onlarca kişinin kayıp olduğunun ve çok sayıda kişinin ise yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hindistan halkı ile hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar, felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlar nedeniyle 136'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti.