Türkiye'den İsrail'e Suriye Eleştirisi

08.01.2026 22:29
Büyükelçi Yıldız, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kimyasal silahların arındırılmasına engel olarak nitelendirdi.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının, ülkenin kimyasal silahlardan arındırılmasına yönelik "ortak çabaları engellediğini" belirterek, Tel Aviv yönetimini "sorumsuzlukla" suçladı.

Büyükelçi Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen "Orta Doğu'daki Durum" konulu konferansta, Suriye'deki kimyasal silah programının sonlandırılmasıyla ilgili Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

Suriye'nin, sahada kalan kimyasal silahlardan arındırılmasının önemine değinen Yıldız, İsrail'in, Suriye'de devam eden hava saldırıları ve hibrit askeri faaliyetlerinin, bu yöndeki ortak çabaları engellediğini vurguladı.

Yıldız, "Bu sorumsuz saldırılar, eski kimyasal silahlarla ilgili tesisleri tahrip etmiştir. İmha planlamasının maliyetini ve riskini artırmış, yerel nüfusu ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) misyonları ile personelinin güvenliğini ve özgürlüğünü tehlikeye atmıştır." ifadesini kullandı.

Türk Büyükelçi, Suriye'de ve daha geniş bölgede gerçek istikrarı sağlamak ve ortak hedeflere ulaşmak için uluslararası toplumun bu tür eylemlerin kısıtlanmasını sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Suriye'de kimyasal silahların ortadan kaldırılmasının önemini vurguladı

BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Suriye'de kimyasal silahların ortadan kaldırılmasının bölgesel güvenlik için "kritik bir zorunluluk ve insani bir öncelik" olduğunu belirtti.

Suriye'de eski rejimin sistematik engellemelerinin geride kaldığını hatırlatan Yıldız, 8 Aralık 2024'te yeni yönetimin kurulmasıyla OPCW ile yeniden etkileşime geçmek ve sahada daha yapıcı ve etkili bir çalışma ilişkisi kurmak için "anlamlı bir fırsatın oluştuğunu" söyledi.

Yıldız, "Suriye'deki kalan kimyasal silah kapasitelerinin ortadan kaldırılması, yalnızca Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında yasal bir yükümlülük değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik için kritik bir zorunluluk ve insani bir önceliktir." dedi.

Suriye hükümetinin bu kritik konuyu ele almaya hazır olduğunu ifade etmesini Türkiye'nin "memnuniyetle karşıladığını" aktaran Yıldız, OPCW'ye yeni bir Suriye temsilcisinin atanmasını da olumlu bir gelişme olarak gördüklerini ifade etti.

"Sahadaki konuşlandırmalardan elde edilen son bulgular, hem tehdidin ciddiyetini hem de kararlı eylemin aciliyetini vurgulamaktadır." diyen Büyükelçi Yıldız, Suriye hükümetinin bu sorunla tek başına mücadele edemeyeceğini, uluslararası toplumun bu sorunun üstesinden gelinmesine katkıda bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Yıldız, "Türkiye, bugüne kadar yaptığı gibi üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Bu ortak hedefe ulaşmak için Suriye ve OPCW'nin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

