Türkiye'den Suriye'ye Destek Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Türkiye'den Suriye'ye Destek Mesajı

18.01.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yeni anlaşmayı destekleyerek istikrar ve güvenliği umduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün (18 Ocak) açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz. Anlaşmanın Suriye halkının yanı sıra başta Suriye'nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve ülkenin müreffeh bir geleceğe kavuşması için müstesna bir fırsat teşkil eden yeni dönem, bugün itibarıyla kritik bir aşamadan geçmektedir. Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte Suriye'nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz. Türkiye, Suriye Hükümeti'nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabaları ile ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'den Suriye'ye Destek Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Bakan Tekin’den muhalefete çok sert “Fuhuş“ göndermesi Bakan Tekin'den muhalefete çok sert "Fuhuş" göndermesi
Arkadaşları Atlas’ın mezarına gül ve şeker bıraktı Arkadaşları Atlas'ın mezarına gül ve şeker bıraktı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

23:31
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü
23:25
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti
Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
22:13
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
21:55
Alanya’da nefes kesen maç Fenerbahçe’nin Zirvede puan farkı 1’e indi
Alanya'da nefes kesen maç Fenerbahçe'nin! Zirvede puan farkı 1'e indi
21:51
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
20:59
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 23:58:46. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'den Suriye'ye Destek Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.