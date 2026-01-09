Türkiye-Endonezya Ortak Toplantısı Başladı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı Ankara'da başladı.

