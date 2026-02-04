Türkiye Fair Play Ödülleri Aday Süreci Başladı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nde aday önerme süreci başladı.

Türkiye Fair Play Ödülleri'nde aday önerme süreci başladı. 2025 yılı içinde sergilenen fair play davranışlarının değerlendirileceği ödüller kapsamında; fair play felsefesini yansıtan kişiler, sporcular, spor kulüpleri ve kuruluşlar için başvurular TMOK'un resmi web sitesi üzerinden yapılacak. Türkiye Fair Play Ödülleri Sportif Kariyer, Sportif Davranış ve Sportif Tanıtım dallarında Büyük Ödül, Şeref Diploması ve Kutlama Mektubu ile verilecek. Ayrıca topluma örnek teşkil edenler için verilen Toplumsal Fair Play Ödülü de sahibini bulacak.

Bu yıl 38. kez düzenlenecek olan Türkiye Fair Play Ödülleri'nin aday önerme süreci 4 Şubat Çarşamba günü TMOK web sitesinde başlamış olup 18 Mart Çarşamba'ya kadar devam edecek. Adaylar, TMOK Fair Play Komisyonu ve jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Ödül töreninin tarihi ise ayrıca duyurulacak. - İSTANBUL