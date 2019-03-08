Türkiye Futbol Federasyonu, Yardımcı Hakem Yusuf Bozdoğan'ın 03.03.2019 Tarihli Evkur Yeni...
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IHAAW173005-SPO/08-03-2019- Türkiye Futbol Federasyonu, yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle 'talimatlara aykırı hareketi'...
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:36 Kaynak: İHA
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