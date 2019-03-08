Son Dakika Haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, Yardımcı Hakem Yusuf Bozdoğan'ın 03.03.2019 Tarihli Evkur Yeni...

Türkiye Futbol Federasyonu, Yardımcı Hakem Yusuf Bozdoğan'ın 03.03.2019 Tarihli Evkur Yeni...

32 dakika önce

IHAAW173005-SPO/08-03-2019- Türkiye Futbol Federasyonu, yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle 'talimatlara aykırı hareketi'...

Türkiye Futbol Federasyonu, Yardımcı Hakem Yusuf Bozdoğan'ın 03.03.2019 Tarihli Evkur Yeni..., System.String[]
IHAAW173005-SPO/08-03-2019

- Türkiye Futbol Federasyonu, yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verdi. 08.03.2019 17: 30: 05 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:36 Kaynak: İHA

Evkur, Türkiye Futbol Federasyonu, Yusuf Bozdoğan, Spor
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