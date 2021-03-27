Türkiye Gençlik Birliği üyelerinden, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası - Son Dakika

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen üyeler, kurdukları stantta İzmirlilere imza kampanyasına destek olmaları için çağrıda bulundu. Üyeler HDP'nin kapatılması talebiyle başlattıkları kampanyada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere imza topladı.

Grup adına açıklama yapan TGB İzmir İl Başkanvekili Aylin Kum, Mehmetçiğin başarısını zafere ulaştırmak ve PKK'yı tamamen bitirmek için HDP'nin kapatılmasının en önemli mesele haline geldiğini savundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması için açtığı davanın Türk milletinin yüreğine su serptiğini kaydeden Kum, şunları kaydetti:

"Tam da böylesine anlamlı bir zamanda TGB olarak başlatmış olduğumuz 'HDP kapatılsın' kampanyası çok daha anlamlı bir hale gelmiştir. Şimdi önümüzde duran en büyük görev HDP'nin kapatılması sürecinin en kısa zamanda başarıya ulaşmasıdır. PKK hendeklere gömülmüştür. PKK'nın kaçacak deliği, saldıracak gücü kalmamıştır. Çünkü Türk ordusu vardır. PKK'ya kaçacak delil olan HDP'nin yaşam şansı kalmamıştır. Çünkü Türk gençliği, Türk milleti vardır. HDP'nin kapatılması Türkiye'nin bütünlüğüdür. HDP'nin kapatılması Türk-Kürt kardeşliğidir, Türk milletinin özgürleşmesidir. Eren Bülbüllerin yaşaması, Aybüke Yalçınların öğrencilerine ders vermesi için Türkiye'nin özgürleşmesi için HDP kapatılacak."

Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Levent Özciğer, Mehmetçiğin ve milletin yanında olan bir karar beklediklerini belirterek, "Hızlı bir şekilde bu kararın alınmasını talep ediyoruz. Türk milletinin beklentisi budur. Yüzbinlerce imza topluyoruz, Türkiye çapında büyük bir destek var. Terörün kökünü kazıyacağız, HDP'yi Meclis'ten kovacağız." dedi.