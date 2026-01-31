Türkiye İhracatında Deniz Yolu Öncü - Son Dakika
Türkiye İhracatında Deniz Yolu Öncü

31.01.2026 11:19
Türkiye'nin 2025 ihracatının %56,3'ü deniz yoluyla gerçekleştirildi, rekor ihracat 273 milyar $.

Türkiye'nin geçen yıl rekor seviyeye ulaşan ihracatının yüzde 56,3'ü deniz yoluyla yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre geçen yıl Türkiye'nin ihracatı 273 milyar 361 milyon 210 bin dolarla rekor kırdı.

Bu dönemde dış satımın büyük bölümü deniz yoluyla gerçekleştirildi. Gemilerle yapılan ihracatın tutarı 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,2 artışla 153 milyar 815 milyon 860 bin dolar oldu. Bu tutar, 2024 yılında 146 milyar 218 milyon 927 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. İhracatta deniz yoluyla yapılan taşımacılığın payı, geçen yıl yüzde 56,3 olarak tespit edildi.

Türkiye'nin ihracatında deniz yolunun ardından en fazla kara yolundan yararlanıldı.

Kara yoluyla yapılan ihracat, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artışla 87 milyar 245 milyon 831 bin doları buldu. Bu taşıma yönteminin toplamdan aldığı pay yüzde 32 oldu.

Hava yolu taşımacılığında yüzde 8,9'luk artış

Söz konusu dönemde ihracatta hava yolu kullanımı, dış satımdaki artışa paralel yükseldi. 2025'te hava yoluyla yapılan ihracat gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 25 milyar 980 milyon 698 bin dolardan 28 milyar 276 milyon 825 bin dolara çıktı.

Demir yolu taşımacılığında da 2024'e göre artış yaşandı. 2024'te 1 milyar 834 milyon 160 bin dolar olan trenlerle taşınan ihracat yüklerinin geliri, geçen yıl yüzde 3,3 artışla 1 milyar 894 milyon 331 bin dolara yükseldi. Diğer taşımacılık yöntemleriyle elde edilen ihracat geliri de 2,1 milyar dolar oldu.

İthalatta da en büyük pay deniz yolunun

Söz konusu dönemde Türkiye'nin 365 milyar 369 milyon dolarlık ithalatında da büyük payı yaklaşık 196 milyar 26 milyon dolarla deniz yolu aldı. Bu taşımacılık yöntemini 69,5 milyar dolarla kara yolu, 53,6 milyar dolarla hava yolu ve 3,4 milyar dolarla demir yolu takip etti. Diğer taşımacılık yöntemleri de 43 milyar dolara yaklaştı.

TÜİK'in 2025'e ilişkin taşıma şekillerine göre ihracat ve ithalat verileri şöyle:

TAŞIMA ŞEKLİİHRACAT (BİN DOLAR)İTHALAT (BİN DOLAR)
Deniz yolu153.815.860196.025.550
Kara yolu87.245.83169.463.102
Hava yolu28.276.82553.584.102
Demir yolu1.894.3313.363.541
Diğer2.128.36242.933.474

Kaynak: AA

