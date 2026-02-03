Türkiye ile Özbekistan ekonomik bölgelerde ortak teknolojik yatırımlara odaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye ile Özbekistan ekonomik bölgelerde ortak teknolojik yatırımlara odaklandı

03.02.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ile Özbekistan, serbest ve özel ekonomik bölgelerde karşılıklı yatırım ve teknoloji çeken modeller oluşturmayı amaçlarken işbirliği fırsatları için eğitim kursları, konferanslar ve karşılıklı heyet ziyaretleri düzenlemeyi planlıyor.

Türkiye ile Özbekistan, serbest ve özel ekonomik bölgelerde karşılıklı yatırım ve teknoloji çeken modeller oluşturmayı amaçlarken işbirliği fırsatları için eğitim kursları, konferanslar ve karşılıklı heyet ziyaretleri düzenlemeyi planlıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in geçen hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmeler ile Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'nın ardından önemli anlaşmalara imza atıldı.

Bunlardan biri de Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Yatırım Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında serbest ve özel ekonomik bölgeler alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı oldu.

İki ülkenin özel sektörleri serbest bölgelerin avantajından yararlanacak

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre söz konusu mutabakat zaptıyla iki ülke arasında serbest bölgeler alanında uzun vadeli bir işbirliği tesis edilecek. Böylece ikili yatırım ve ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kurulması planlanan mekanizmalarla karşılıklı mal akışının artırılması ve iki ülkenin özel sektörlerinin Türkiye ve Özbekistan'daki serbest bölgelerin avantajlarından yararlanmaları için teşvik edilmeleri amaçlanıyor. Bu adımın iki ülke arasındaki ticaret hacminin gerçek potansiyeline ulaşmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

Ortak çalışma grubu oluşturulacak

Mutabakat zaptı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin koordinasyonu için iki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

Bu doğrultuda serbest bölgeler ve özel ekonomik bölgelerin stratejik gelişimi için deneyim ve uzmanlık alışverişinin gerçekleştirilmesine, bu bölgelerde yatırım ortamının iyileştirilmesi için ortak çalışmalar yürütülmesine, bölgelerin gelişmesini sağlamak amacıyla yatırım ve teknoloji çeken modeller oluşturulmasına yönelik çalışmalar planlanıyor.

Ticaret hacminin artırılması ve iktisadi işbirliğinin ilerletilmesi noktasında her iki ülkenin serbest bölgelerinin etkili birer aktör olacağı değerlendiriliyor.

İmzalanan zaptla başarılı serbest bölge ve özel ekonomik bölge tasarımı, yönetimi ve tanıtım modelleri için deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılmasına odaklanılacak.

İşbirliği fırsatlarının keşfedilmesi ve değerlendirilmesi için eğitim kursları, konferanslar ve karşılıklı heyet ziyaretleri düzenlenecek. Özbek yatırımcıların, Türkiye'deki serbest bölgelere yatırım yapmaları durumunda yabancı ve yerli sermaye ayrımı yapılmaksızın, bu bölgelerde sunulan teşviklerden yararlanmalarına imkan tanınacak.

Serbest bölgeler-Özbekistan ticaret hacmi geçen yıl 171,5 milyon dolar oldu

İki ülke arasında geçen yıl gerçekleşen 3,1 milyar dolarlık toplam ticaret hacminin 2,1 milyar dolarını ihracat oluşturdu. Aynı dönemde ???????Türkiye'nin serbest bölgeleri ile Özbekistan arasında 78 milyon doları ihracat olmak üzere toplam 171,5 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti.

Türkiye'nin Özbekistan'a ihracatında ise demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, otomobiller ve örme giyim eşyası ilk sırada geldi. Bu ülkeden dış alımda ise bakır ve bakırdan eşya, pamuk ve ipliği ürünleri ilk sıralarda yer aldı.

Kaynak: AA

Özbekistan, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Özbekistan ekonomik bölgelerde ortak teknolojik yatırımlara odaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 13:16:01. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye ile Özbekistan ekonomik bölgelerde ortak teknolojik yatırımlara odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.