Türkiye-İngiltere Ticaret Görüşmesi Londra'da

(ANKARA) – Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye–Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) 8. Dönem Toplantısı'nı, Birleşik Krallık İş ve Ticaret İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Peter Kyle ile birlikte Londra'da gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bolat'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Türkiye–Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) 8. Dönem Toplantısını, Birleşik Krallık İş ve Ticaret İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Peter Kyle ile birlikte Londra'da gerçekleştirdik.

JETCO Toplantısı kapsamında; JETCO Protokolü'nün yanı sıra, ikili iş birliğimizin gelişmesi ve derinleşmesinde kilit rol oynayan, 16 somut eylem maddesi içeren JETCO Eylem Planı ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması'nı imzaladık.

Görüşmelerimizde, Birleşik Krallık ile köklü ve çok yönlü ticari iş birliğimizin yapı taşı olan Serbest Ticaret Anlaşmamızın (STA) güncellenmesine yönelik önemli bir mesafe kat ettik. Bu verimli görüşmenin ve imzalanan anlaşmaların, Türkiye–Birleşik Krallık ekonomik ortaklığını yeni bir dinamizmle ileriye taşıyacağına yürekten inanıyor; yapıcı diyalog ve stratejik ortaklığa dayalı güçlü bir gelecek inşa etme doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz."