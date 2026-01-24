Türkiye-İspanya Ticaretinde Yeni Rekor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye-İspanya Ticaretinde Yeni Rekor

24.01.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı 2022'de ilk defa 10 milyar doları aştı. Otomotiv sektörü lider.

Türkiye'nin İspanya'ya yıllık ihracatı geçen sene ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktı.

Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin iyileşmeye devam etmesi geçen sene iki ülke arasındaki ticarete de olumlu yansıdı. Ticaret Bakanlığının 2025 yılı için ihracatta hedef ülke olarak belirlediği 55 ülke arasında İspanya da yer almıştı.

Geçen yıl Avrupa ekonomisindeki kırılganlıklara karşın İspanya'nın özellikle sanayi ürünlerine talebinin gücünü koruduğu görüldü.

Kilit sektörlerde devam eden işbirliği ve iki ülke arasındaki ekonomik bağların derinleştirilmesine yönelik ortak kararlılık Türkiye-İspanya arasındaki ticaretin ivme kazanmasını sağlıyor.

Devam eden iş heyetleri, lojistik iyileştirmeler ve ihracat portföylerinin çeşitlendirilmesi de karşılıklı ticareti destekliyor.

İspanya, Avrupa Birliği pazarında Türkiye için stratejik ortak olmayı sürdürüyor ve bu ülkeye yapılan dış satımın bu yıl da yükselmesi öngörülüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin İspanya'ya yıllık ihracatı geçen sene ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktı.

İspanya en fazla ihracat yapılan 7. ülke olurken, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

Ülkeye yapılan dış satım 2025 yılında 2024 yılına göre yüzde 10,4 arttı.

En fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

İspanya'ya 2025 yılında yapılan dış satımın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, otomotiv endüstrisinin 3,4 milyar dolarla ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörü, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 716,6 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 685,2 milyon dolarla çelik sektörleri takip etti.

Ülkeye değer bazında en fazla ihracat artışı kaydeden sektörler 907,6 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 61,5 milyon dolarla çelik, 47,9 milyon dolarla madencilik ürünleri, 43,7 hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 41,7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

İspanya'ya madencilik ürünleri 298,7 milyon dolarlık, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 97,7 milyon dolarlık ihracat yaptı.

TİM verilerine göre, 2025 yılında İspanya'ya en fazla ihracat yapan sektörler şöyle:

1 OCAK - 31 ARALIK
SEKTÖR2024 (BİN DOLAR)2025 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (YÜZDE)
Otomotiv Endüstrisi2.509.981,953.417.613,77%36,2
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.859.604,351.681.047,55-%9,6
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri1.213.569,291.255.271,19%3,4
Elektrik ve Elektronik709.357,37716.579,58%1,0
Çelik623.699,42685.217,50%9,9
Tekstil ve Hammaddeleri473.279,81504.376,17%6,6
Demir ve Demir Dışı Metaller382.305,02398.477,91%4,2
Madencilik Ürünleri250.788,82298.711,85%19,1
İklimlendirme Sanayii236.950,45267.477,65%12,9
Makine ve Aksamları193.108,70233.852,38%21,1

Kaynak: AA

İspanya, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-İspanya Ticaretinde Yeni Rekor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:36:12. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye-İspanya Ticaretinde Yeni Rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.