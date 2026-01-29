Türkiye İstihdamında Düşüş - Son Dakika
Son Dakika
Ekonomi

Türkiye İstihdamında Düşüş

29.01.2026 10:42
Aralık 2025'te istihdam 42 bin kişi azalarak 32,7 milyon oldu, istihdam oranı değişmedi.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Aralık 2025'te aylık bazda 42 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, aralıkta bir önceki aya göre 42 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bin oldu. İstihdam oranı değişmeyerek yüzde 49,1 ile aynı seviyede kaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,8 iken kadınlarda yüzde 31,7 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla 328 bin kişi azalarak, 35 milyon 421 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan azalışla yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3 iken kadınlarda yüzde 35,5 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresinin, 2025'in aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak, 43,1 olduğu belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı da aralıkta aylık bazda 0,3 puan azalarak, yüzde 28,6 olarak tespit edildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde aralık ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.62732.94533.683
İş gücü (bin kişi)35.42123.47511.946
İstihdam (bin kişi)32.68521.99410.691
İşsiz (bin kişi)2.7361.4821.255
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)31.2069.46921.737
İş gücüne katılma oranı (yüzde)53,271,335,5
İstihdam oranı (yüzde)49,166,831,7
İşsizlik oranı (yüzde)7,76,310,5
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)14,11218,2
(Bitti)

Kaynak: AA

