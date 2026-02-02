Türkiye Kadın Buluşmaları Van\'da Yapıldı

HAK-İŞ Konfederasyonu, 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında "Türkiye Kadın Buluşmaları" programının ikincisini Van'da gerçekleştirdi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, HAK-İŞ'in değerinin, üye sayısıyla ölçülemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi.

HAK-İŞ'in çalışma hayatında önerileriyle dikkate alınan, ortaya koyduğu güçlü ve kararlı iradesiyle önemsenen bir kuruluş haline geldiğini belirten Değirmenci, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatındaki ve sendikal yaşamdaki sorunlara getirilen her çözüm önerisinde, HAK-İŞ'in parmak izi, onurlu duruşu, akılcı bakış açısı vardır. Kıdem tazminatından kayıt dışı çalışmalara ve vergi adaletsizliğine, iş sağlığı ve güvenliğinden çalışan kadın sorunlarına kadar HAK-İŞ, emekçileri yakından ilgilendiren konularda, her masada vardır. HAK-İŞ bugün sadece bir konfederasyon değil, aynı zamanda bir düşünce, fikir hareketidir. Kimi zaman emekçiler için, kimi zaman mağdur ve mazlumlar için her zaman tetiktedir, hazırdır, görevinin başındadır. HAK-İŞ, kimi zaman Van'da bir belediye işçisinin veya memleketin bir başka köşesindeki ev işçisinin yüreğinde, kimi zaman hastanede hasta bakıcının, kimi zaman bir metal işçisinin yanındadır. Kimi zaman Müslüman coğrafyasındaki bir yetimin gönlünde, kimi zaman da çaresizlikler içinde kıvranan bir mağdurun, gönül tahtının en baş köşesindedir. Nerede çözülmeyi bekleyen bir sorun varsa, çözüm merkezi olarak oradadır. HAK-İŞ yerli ve millidir."

"Gelişen teknoloji, iş yaşamından sosyal hayata kadar birçok alanı dönüştürüyor"

Çalışma hayatının üzerinde durulması gereken konularından birisinin de dijitalleşme olduğunu vurgulayan Değirmenci, şöyle devam etti:

"Dijitalleşme, hızla etrafımızı sarıyor. Yapay zeka uygulamaları, adeta ışık hızında yaygınlaşıyor. Fabrikaların, iş yerlerinin tabiri caizse akıllı fabrikalara, iş yerlerine dönüştüğü bir sürece hep birlikte şahitlik ediyoruz. Gelişen teknoloji, iş yaşamından sosyal hayata kadar birçok alanı dönüştürüyor. Teknolojik gelişmeler, birçok sektördeki geleneksel uygulamaları tahtından indirmeye başladı. Dijitalleşme, birçok üretim sahasında, köklü değişikliklere neden olmaktadır. Dijitalleşmeyle birlikte çalışma hayatını derinden etkileyen gelişmeler yaşanmakta ve yaşanması öngörülmektedir. Teknolojiyle birlikte her şey dönüşmekte, değişmekte ve yenilenmektedir. Bir zamanlar hayalini bile kurmakta zorlandığımız her şey, teknolojik gelişmelerle birlikte gerçeğe dönüşmektedir. Dijitalleşmenin getirdiği yeni işler ve çalışma yöntemleri, belirli dijital becerilere sahip olmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla çalışanların dijital rollerini yönetebilmesi için dijital medya okuryazarlığı konusunda da kendilerini geliştirmesi gerekmektedir."

"Dijitalleşme iş dünyasında, üretimde ve mesleklerde köklü bir dönüşüme neden olmaktadır"

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise 7 ilde "Türkiye Kadın Buluşmaları" programlarını hayata geçireceklerini, ilk programı 26 Ocak'ta İzmir'de ikincisini Van'da gerçekleştirdiklerini anlattı.

Programları Gaziantep, Samsun, Trabzon, İstanbul ve Ankara'da da düzenleyeceklerini ifade eden Zengin, "Dijitalleşme iş dünyasında, üretimde ve mesleklerde köklü bir dönüşüme neden olmaktadır. Bu süreç, verimliliği ve rekabet gücünü artırırken, çalışma biçimlerini ve istihdam yapısını da derinden etkilemektedir. Dünya Ekonomik Forumu raporlarına göre, birçok meslek bu süreçten olumsuz etkilenirken 2030 yılına kadar dijital teknolojiler sayesinde yaklaşık 170 milyon yeni iş imkanı oluşacağı beklenmektedir. Dijitalleşmeyle uzaktan çalışma, kısmi süreli çalışma ve platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modelleri yaygınlaşmaktadır. Bu dönüşüm süreci, şüphesiz kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı kesimleri daha derinden etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

Yeni çalışma modellerinin kadın-erkek fırsat eşitliği ve iş-aile-sosyal yaşam dengesiyle ele alınmasının son derece önemli olduğunu dile getiren Zengin, dijitalleşmeyle ortaya çıkan yeni düzende kadın emeğini ve sendikalaşmayı zayıflatan değil aksine güçlendiren, güvencesizliği artıran değil nitelikli ve insan onuruna yakışır işleri çoğaltan bir istihdam yapısının inşa edilmesinin kendileri için esas olduğunu ifade etti.

HAK-İŞ Van İl Başkanı Fatih Akdeniz de sendikal mücadeleyi sadece hak arayışı olarak değil insan onurunu, emeği ve adaleti merkeze alan bir dava olarak gördüklerini vurguladı.

Programa sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sendika üyesi kadınlar katıldı.