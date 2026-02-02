Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev tarafından, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı ertesinde "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Planı" imzalandı.
Son Dakika › Güncel › Türkiye-Kazakistan İşbirliği Planı İmzalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?